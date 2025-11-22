Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bir zehirlenme haberi de Adıyaman'dan: Yurtta kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

Adıyaman'da yurtta kalan öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından belli olacak...

'ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 50 , yedikleri yemekten sonra şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı.

Bir zehirlenme haberi de Adıyaman'dan: Yurtta kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDILAR

Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir zehirlenme haberi de Adıyaman'dan: Yurtta kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı!


Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Bir zehirlenme haberi de Adıyaman'dan: Yurtta kalan öğrenciler hastaneye kaldırıldı!

İlçeye giden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Çocuğu makatına hava basarak öldürdüler! Ailesi vahşeti anlattı: 'Duyulmamış, görülmemiş işkence'
