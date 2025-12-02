Alman bankadan altın için yeni tahmin! İki rakam arasında 8.400 TL fark var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Haftalardır bir düşüp bir yükselen altın fiyatları yatırımcıların da kafasını karıştırıyor. Pazar gününden itibaren ani yükseliş gösteren altın fiyatları bugünü yine düşüşle açtı. Öte yandan dünyanın önde gelen bankaları da altın tahminlerini güncellemeye devam ediyor. İşte Alman bankası Commerzbank'ın yeni tahminleri...
Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor.
Alman Commerzbank altın ve gümüş fiyatı tahminlerini güncelledi
Commerzbank, altının ons fiyatı için 2026 tahmini 4 bin 200 dolardan 4 bin 400 dolara çıkardı. Bu tahmin önceki tahmine göre yüzde 4,7 artışa işaret ediyor.
Altının onsu 4 bin 206 seviyesinde işlem görüyor. Altında bu yılki değer artışı yüzde 60'ı aştı
Alman banka gümüş fiyatlarında da yükseliş bekliyor. Banka gümüş fiyatının önümüzdeki yıl ons başına 59 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor.
Önceki tahmin 50 dolar düzeyindeydi. Gümüş fiyatı dün 58,84'le tüm zamanların en yükseğini görmesi sonrasında 57 dolar seviyesine geri çekildi. Gümüşte bu yılki kazanç yüzde 99'u buldu.