Alman bankadan altın için yeni tahmin! İki rakam arasında 8.400 TL fark var

Haftalardır bir düşüp bir yükselen altın fiyatları yatırımcıların da kafasını karıştırıyor. Pazar gününden itibaren ani yükseliş gösteren altın fiyatları bugünü yine düşüşle açtı. Öte yandan dünyanın önde gelen bankaları da altın tahminlerini güncellemeye devam ediyor. İşte Alman bankası Commerzbank'ın yeni tahminleri...