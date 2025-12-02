Büyükçekmece’de İETT otobüsünde yankesicilik kamerada!

İstanbul Büyükçekmece’de günlerde bir İETT otobüsünde yaşanan olayda, yolcu gibi bindikleri otobüste yankesicilik yöntemiyle vatandaşın cebinden 6 bin 500 lira para çalan 2 kişi önce kameralara ardından polise yakalandı. Yaşanan yankesicilik anları araç içi kameralar tarafından kaydedilirken, 2 şüpheli M.T. ve M.P. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şahıslar emniyete getirildi.