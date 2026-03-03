ABD, İran saldırısının yeni görüntülerini paylaştı!

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik gerçekleştirilen Destansı Öfke Operasyonu'ndan yeni görüntüleri paylaştı. İran’ı hedef alan saldırıların büyük bir dikkatle gerçekleştirildiğini belirten CENTCOM, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumunda" ifadelerine yer verdi. Ayrıca ABD’nin bölgeye bir nesilden bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yaptığı belirtilerek, ABD’ye ait hava ve deniz unsurlarının görüntüleri paylaşıldı.

