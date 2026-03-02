Ordu’da okullar tatil mi oldu? 3 Mart kar tatili valilik kararı

Ordu'da okullar tatil oldu mu, bugün (3 Mart 2026) okul var mı kar yağışı ve sağanak yağışın Türkiye genelinde etkili olmasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 3 Mart 2026 Pazartesi günü bir ilde eğitim öğretime ara verildi. Olumsuz hava koşullarının devam ettiği yerlerde pazartesi günü okullar tatil edilecek.

ORDU KAR TATİLİ Mİ?

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce ilçelerinin tamamında Çaybaşı ve Ulubey ilçelerinde de bazı okullardaki taşımalı eğitime yarın mola verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

HAVA DURUMU TAHMNİ

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağışlı olacağı, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ile kar erimesi tehlikesi bulunmakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.