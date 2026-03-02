Alperen Şengün neden oynamıyor, çağrılmadı mı? Sırbistan maçı kadrosunda yok

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yoluna kayıpsız devam ediyor. Sırbistan ile oynanacak karşılaşma öncesi kadro ve yayın detayları da belli oldu. Alperen Şengün milli takım maç kadrosunda yok. İşte ayrıntılar…

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’ı konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma S Sport ve S Sport Plus platformlarından da basketbolseverlerle buluşacak.

Dört takımın yer aldığı C Grubu’nda üç maçını da kazanan Türkiye, ilk sırada bulunuyor. Milliler ilk pencere maçlarında Bosna Hersek’i 93-71, İsviçre’yi 85-60 mağlup etti. İkinci pencerenin ilk karşılaşmasında ise Sırbistan’ı 82-78 yenerek yoluna devam etti. Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ikinci tura yükselmeyi garantileyecek.

ALPEREN ŞENGÜN NEDEN YOK, MİLLİ TAKIMDA NEDEN OYNAMIYOR?

Alperen Şengün’ün Sırbistan karşılaşmasında kadroda yer almamasının nedeni, NBA sezonunun devam ediyor olması ve FIBA milli maç takvimi ile NBA programının aynı zaman dilimine denk geliyor olmasından kaynaklanmaktadır. NBA sezonu sürerken, Dünya Kupası elemeleri gibi milli takım maç dönemlerinde oyuncuların takımlarından izin alması gerekmektedir. Bu süreçte kulüpler sezon içindeki yoğun takvim nedeniyle oyuncularını serbest bırakmayabiliyor.

Alperen Şengün daha önceki FIBA elemelerinde de benzer sebeplerle milli takım kadrosunda yer almamıştı. Kasım 2025’te oynanan Bosna Hersek ve İsviçre maçlarında da NBA takvimi nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. Oyuncunun kadroda bulunmaması sakatlık ya da performansla ilgili değil, kulübünün sezon içi planlaması ve NBA takvimiyle ilgilidir.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alperen Şengün, NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyiyor. NBA’de aktif olarak sezon maçlarına çıkan milli oyuncu, kulübünün maç takvimine göre şu anda maçlara çıkmaya devam ediyor.

NBA sezonunun devam etmesi nedeniyle FIBA Dünya Kupası elemeleri penceresinde milli takıma katılımı mümkün olmadı. Alperen Şengün, Rockets kadrosunda aktif şekilde yer aldığı için kulübünden milli maçlar için izin çıkmadı.