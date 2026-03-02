Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları petrol ve gaz piyasalarında sıçramaya yol açtı.
Brent petrolün varil fiyatı, 11.56 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,5 artışla 79,19 dolara yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek düzey oldu.
Peki bu artışlar iç piyasada pompa fiyatlarına nasıl yansıyacak?
İşte yarınki zam, sonraki beklentiler ve tüm detaylar...
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, pompaya yansıyacak ilk fiyat artışı LPG (otogaz) grubunda yaşanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor.
Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarına yansımasının beklendiğini belirtiyor.
İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litresi ortalama 58.34 TL'den, motorin 60.39 TL'den ve otogaz 30.29 TL'den satılıyor.
Anadolu Yakası'nda ise benzin için 58.18 TL, motorin 60.23 TL ve otogaz 29.69 TL bandında seyrediyor.
Ankara'da benzinin litre fiyat ortalaması 59.28 TL, motorin 61.49 TL ve otogaz 30.17 TL.
İzmir'de ise güncel fiyatlar benzin için 59.56 TL, motorin için 61.76 TL ve otogaz için 30.09 TL olarak pompaya yansıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.