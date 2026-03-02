Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları petrol ve gaz piyasalarında sıçramaya yol açtı.

Brent petrolün varil fiyatı, 11.56 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,5 artışla 79,19 dolara yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek düzey oldu.



Peki bu artışlar iç piyasada pompa fiyatlarına nasıl yansıyacak?



İşte yarınki zam, sonraki beklentiler ve tüm detaylar...