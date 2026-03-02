Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Mart 02, 2026 14:14
1
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları petrol ve gaz piyasalarında sıçramaya yol açtı.

Brent petrolün varil fiyatı, 11.56 itibarıyla yaklaşık yüzde 8,5 artışla 79,19 dolara yükseldi. Bu seviye, Ocak 2025’ten bu yana görülen en yüksek düzey oldu.

Peki bu artışlar iç piyasada pompa fiyatlarına nasıl yansıyacak?

İşte yarınki zam, sonraki beklentiler ve tüm detaylar...

2
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, pompaya yansıyacak ilk fiyat artışı LPG (otogaz) grubunda yaşanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam yapılması öngörülüyor.

3
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarına yansımasının beklendiğini belirtiyor.

4
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

İstanbul Avrupa Yakası'nda kurşunsuz benzinin litresi ortalama 58.34 TL'den, motorin 60.39 TL'den ve otogaz 30.29 TL'den satılıyor. 

Anadolu Yakası'nda ise benzin için 58.18 TL, motorin 60.23 TL ve otogaz 29.69 TL bandında seyrediyor.

 


 

5
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ankara'da benzinin litre fiyat ortalaması 59.28 TL, motorin 61.49 TL ve otogaz 30.17 TL.

İzmir'de ise güncel fiyatlar benzin için 59.56 TL, motorin için 61.76 TL ve otogaz için 30.09 TL olarak pompaya yansıyor.

6
Akaryakıta zam geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.