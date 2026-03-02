Halı sahada kalp krizi geçiren eski futbolcunun o anları ortaya çıktı

Kategoriler
İstanbul
Bursa'da 3 gün önce halı sahada maç yaparken fenalaşarak hayatını kaybeden eski futbolcunun kalp krizi geçirdiği anın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 27 Şubat'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Birçok profesyonel kulüpte top koşturan 51 yaşındaki Hakan Erken, arkadaşlarıyla halı saha maçına çıktı. Masterler Ligi'nde oynayan Erken, maç esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Erken'in ölümü sevenlerini yasa boğarken, maçta yaşananların görüntüleri ortaya çıktı.