İsrail-ABD'nin İran'da hedef aldığı Gandi Hastanesi'ndeki hasar görüntülendi

ABD ve İsrail'in dün İran'ın kalbi, başkent Tahran'da yer alan Gandi Hastanesi'ne saldırı sonucu hastanede ağır hasar meydana geldi. Olayın ardından görüntülenen çok katlı ana binanın dış cephe kaplamalarının büyük bölümünün koptuğu, camların tamamen kırıldığı ve bazı katlarda ciddi yapısal tahribat oluştuğu görüldü.

Ayrıca binanın çeşitli bölümlerinde duvarların yıkıldığı, bazı katların iç kısımlarının dışarıdan görülebilecek şekilde ağır hasar aldığı dikkat çekti.

Öte yandan, yetkililer, saldırının ardından hastaların güvenli alanlara tahliye edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.