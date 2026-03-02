Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik tehditleri gerçeğe dönüştü. İsrail ve ABD ortak saldırılarıyla İran'ı hedef aldı. İran bu saldırılar karşısında daha önce de açıkladığı gibi bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Hatta zaman zaman saldırılar saptı ve askeri olmayan bölgeler de vuruldu. Orta Doğu yangın yerine dönerken Mısır, halkına 'endişelenmeyin' çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, bölgede tırmanan İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riski üzerine halka seslendi. Mısır’ın güvenliği konusunda güvence veren Sisi, "Kimse Mısır'a yaklaşmaya cesaret edemez" diyerek kararlılık mesajı verirken, hükümeti de en kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

KÜRESEL ENERJİ AKIŞI CİDDİ RİSK ALTINDA

Ülkesine kimsenin saldıramayacağını belirten Cumhurbaşkanı Sisi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini batırmasının ardından küresel enerji akışının ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Boğazın kapanmasının petrol ve doğal gaz arzını zayıflatacağını vurgulayan Sisi, bu durumun küresel fiyatları tetikleyeceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Ekim 2023’ten bu yana operasyonel kapasitesine dönemeyen ve Mısır’ın en önemli döviz kaynağı olan Süveyş Kanalı’nın, bu krizle birlikte yeni bir darbe alabileceğine dikkat çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK

Mısır’ın Körfez ve Arap ülkelerinin yanında durmaya devam edeceğini yineleyen Sisi, bu ülkelere yönelik saldırıları sert bir dille reddetti. Yaşanan askeri hareketlilikleri "yanlış hesaplamalar" olarak nitelendiren Sisi, bölgesel istikrarın korunması için stratejik hazırlıkların hayati önem taşıdığını vurguladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.