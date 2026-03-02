Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Tahran'ın misillemeleri devam ederken Orta Doğu yangın yerine döndü. İran bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıp, İsrail'e füze yağdırırken bir ülke ateşin ortasında halkına 'sakin olun' açıklaması yaptı ve henüz ateş bu ülkeye sıçramadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 14:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik tehditleri gerçeğe dönüştü. İsrail ve ABD ortak saldırılarıyla İran'ı hedef aldı. İran bu saldırılar karşısında daha önce de açıkladığı gibi bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef aldı. Hatta zaman zaman saldırılar saptı ve askeri olmayan bölgeler de vuruldu. Orta Doğu yangın yerine dönerken Mısır, halkına 'endişelenmeyin' çağrısında bulundu.

Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

0:00 139
HABERİN ÖZETİ

Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef almasıyla Orta Doğu'da gerginliğin artmasına neden olurken, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi halkını sakin olmaya çağırdı ve ülkesinin güvenliğini güvence altına aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri üzerine İsrail ve ABD ortak saldırılarla İran'ı hedef aldı.
İran, bu saldırılar karşısında bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, halkına endişelenmemeleri çağrısında bulunarak Mısır'ın güvenliği konusunda güvence verdi.
Sisi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini batırmasının ardından küresel enerji akışının ciddi risk altında olduğunu belirtti.
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol ve doğal gaz arzını zayıflatacağını ve küresel fiyatları tetikleyeceği uyarısında bulundu.
Sisi, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nın bu krizle birlikte yeni bir darbe alabileceğine dikkat çekti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, bölgede tırmanan İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılma riski üzerine halka seslendi. Mısır’ın güvenliği konusunda güvence veren Sisi, "Kimse Mısır'a yaklaşmaya cesaret edemez" diyerek kararlılık mesajı verirken, hükümeti de en kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

KÜRESEL ENERJİ AKIŞI CİDDİ RİSK ALTINDA

Ülkesine kimsenin saldıramayacağını belirten Cumhurbaşkanı Sisi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerini batırmasının ardından küresel enerji akışının ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Boğazın kapanmasının petrol ve doğal gaz arzını zayıflatacağını vurgulayan Sisi, bu durumun küresel fiyatları tetikleyeceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Ekim 2023’ten bu yana operasyonel kapasitesine dönemeyen ve Mısır’ın en önemli döviz kaynağı olan Süveyş Kanalı’nın, bu krizle birlikte yeni bir darbe alabileceğine dikkat çekti.

Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK

Mısır’ın Körfez ve Arap ülkelerinin yanında durmaya devam edeceğini yineleyen Sisi, bu ülkelere yönelik saldırıları sert bir dille reddetti. Yaşanan askeri hareketlilikleri "yanlış hesaplamalar" olarak nitelendiren Sisi, bölgesel istikrarın korunması için stratejik hazırlıkların hayati önem taşıdığını vurguladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Orta Doğu yangın yerine döndü! Füzelerin ortasında kalan bir ülkeye henüz ateş sıçramadı

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'ın sözleri boşa düştü: İran'ın saldırı ihtimaline dair işaret yoktu!
Pentagon'da 'Savaş kontrolden çıktı' endişesi! İran'ın, ABD ve İsrail'e yönelik misillemeleri Orta Doğu'ya yayıldı
ETİKETLER
#İran Abd İsrail Mısır Orta Doğu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.