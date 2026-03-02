Yangında mahsur kaldılar! Polis, havaya ateş açarak içeri girmeye çalışanları uzaklaştırdı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir apartmanın 10'uncu katında yangın çıktı. Yangını gören komşular panikle telefona sarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Bu sırada evde bir kişinin bulunduğunu öğrenen yakınları ve mahalle sakinleri apartmana girmek istedi. Polis ekipleri vatandaşlara müdahale ederek binaya girişe izin vermedi. Uyarılara rağmen kalabalık grup içeri girmek isteyince polis ekipleri havaya ateş açarak vatandaşları uzaklaştırdı. Evde mahsur kalan kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarılırken, kurtarılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, yangında mahsur kalanların kurtarılma anı dron ile görüntülendi.