Motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza kamerada!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen kaza korkuttu! Seyir halindeki Bahri T.'nin kullandığı motosiklet, sokak üzerinde park halindeyken yola çıkan Şenol G.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bahri T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sadullah B. yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü Şenol Güngör de kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.