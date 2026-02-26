Başakşehir'de taksi ile motosikletin kafa kafaya çarpışma anı kamerada!

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde Kayaşehir Mahallesi 8. Bölge'deki bir site önünde meydana gelen olayda, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet ile siteye dönüş yapmak isteyen taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle havaya savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.