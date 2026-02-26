Menü Kapat
Gündem
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: 30 kent için sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, yurt genelinde sağanak ve kar yağışı görülecek. 30 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara'nın güneyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağmurlu; Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri ise kar yağışlı olacağı bildirildi. İşte 26 Şubat Perşembe güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Şubat Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise yurt genelinde 4 ila 6 derece azalacağı bildirildi.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: 30 kent için sarı kod verildi

3 GÜN BOYUNCA KAR YAĞIŞI VAR

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışı alarmı verildi. Bugün birçok ilde başlayan kar yağışının kuvvetlenerek cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi. 2 Mart Pazartesi günü ise tüm yurtta güneşin açacağı belirtildi. Pazartesi günü sıcaklıklar aniden yükselecek.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: 30 kent için sarı kod verildi

30 KENTE SARI KODLU UYARI

MGM; Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman ve Şırnak'a sarı kodla yoğun kar uyarısı yayınladı.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: 30 kent için sarı kod verildi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: 30 kent için sarı kod verildi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji illeri tek tek sıraladı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor: 30 kent için sarı kod verildi

26 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik ve Bursa çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

