SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?

Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun diziden çıkarılması ile yeni İskender karakterini oynayacak isim merak konusu oldu. Yasaklı madde kullanımı nedeniyle artık dizide olmayacak olan oyuncu İsmail Hacıoğlu yerine Alperen Duymaz mı gelecek? Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender'i kim?

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 02:15
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 02:15

ekranlarının sevilen dizisi 'nın başrol oyuncusu , yasaklı madde kullanımı şüphesi ile gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında yapım ekibi tarafından Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ayrılığı, peşinden gelecek olan ismi merak ettirmişti. Peki Cennetin Çocukları dizisinde yeni İskender kim olacak? Oyuncu , Cennetin Çocukları dizisinin yeni iskenderi mi olacak?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN AYRILAN İSMAİL HACIOĞLU YERİNE KİM GEÇECEK?

Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Cennetin Çocukları'nda ana karakter olan İskender'i üstlenen isim İsmail Hacıoğluydu.

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?

Yasaklı madde testi pozitif çıkmasıyla beraber diziden çıkarılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı İskender karakteri için hangi ismin oynayacağı merak konusu oldu.

OYUNCU ALPEREN DUYMAZ, CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

İfadesinde yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı İskender karakteri için yeni isim arayışları başladı.

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?

Kulislerde gezen bazı iddialara göre; Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender'i için oyuncu 'in ekrana gelebileceği konuşulur iken bir diğer başarılı isim de Alperen Duymaz yönünde oldu.

ALPEREN DUYMAZ KISACA KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve manken Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü başarılı bir şekilde okumulştur.

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?

TV ekranlarındaki ilk deneyimini 'Tatlı Küçük Yalancılar' ile yaşayarak oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz, meslek kariyerini Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle sürdürdü.

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?

Bodrum Masalı dizisinde tanınırlığı artan Duymaz, daha sonradan 2018 yapımı Direniş Karatay filminde oynadı. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin olduğu popüler Çukur dizisinde "Emrah komiser" karakterini de üstlenerek sevenleri karşısına çıktı.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN STOKLUK BÖLÜMLERİNDEN VAZGEÇİLDİ

Öne sürülen bilgilere göre TRT1 kanalı yönetimi İskender'i oynayan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da içinde olduğu iki bölümlük stok görüntüleri ekrana vermeme kararı aldı.

Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?
TGRT Haber
