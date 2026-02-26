Cennetin Çocukları dizisi yeni İskender Alperen duymaz mı oldu? Cennetin Çocukları İskender'e ne oldu?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullanımı şüphesi ile gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yaşanan olaylar sonrasında yapım ekibi tarafından Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ayrılığı, peşinden gelecek olan ismi merak ettirmişti. Peki Cennetin Çocukları dizisinde yeni İskender kim olacak? Oyuncu Alperen Duymaz, Cennetin Çocukları dizisinin yeni iskenderi mi olacak?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN AYRILAN İSMAİL HACIOĞLU YERİNE KİM GEÇECEK?

Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Cennetin Çocukları'nda ana karakter olan İskender'i üstlenen isim İsmail Hacıoğluydu.

Yasaklı madde testi pozitif çıkmasıyla beraber diziden çıkarılan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı İskender karakteri için hangi ismin oynayacağı merak konusu oldu.

OYUNCU ALPEREN DUYMAZ, CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

İfadesinde yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı İskender karakteri için yeni isim arayışları başladı.

Kulislerde gezen bazı iddialara göre; Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender'i için oyuncu Taner Ölmez'in ekrana gelebileceği konuşulur iken bir diğer başarılı isim de Alperen Duymaz yönünde oldu.

ALPEREN DUYMAZ KISACA KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu ve manken Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü başarılı bir şekilde okumulştur.

TV ekranlarındaki ilk deneyimini 'Tatlı Küçük Yalancılar' ile yaşayarak oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz, meslek kariyerini Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle sürdürdü.

Bodrum Masalı dizisinde tanınırlığı artan Duymaz, daha sonradan 2018 yapımı Direniş Karatay filminde oynadı. Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin olduğu popüler Çukur dizisinde "Emrah komiser" karakterini de üstlenerek sevenleri karşısına çıktı.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN STOKLUK BÖLÜMLERİNDEN VAZGEÇİLDİ

Öne sürülen bilgilere göre TRT1 kanalı yönetimi İskender'i oynayan oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da içinde olduğu iki bölümlük stok görüntüleri ekrana vermeme kararı aldı.