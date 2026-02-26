Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajları: 'Gün Olur Asra Bedel'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat doğum günü olması dolasıyla kabine üyeleri ve AK Partililerden sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı. Paylaşımlarda Erdoğan'ın Türkiye vizyonu, millete hizmeti ve liderliğine yapılan övgüler öne çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 02:54
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 03:01

Cumhurbaşkanı 'ın doğum gününü üyeleri ve kurmayları sosyal medya üzerinden kutladı.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajları: 'Gün Olur Asra Bedel'

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve AK Parti kurmayları tarafından sosyal medya üzerinden kutlandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı' olduğunu belirterek yeni yaşını kutladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erdoğan için hazırlanan doğum günü şarkısı ve özel video klibi paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erdoğan'ın 'büyük ve güçlü Türkiye' idealine ömrünü adadığını vurguladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erdoğan'ı 'mazlumların umudu' olarak tanımladı.
AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Nice Yıllara Reis' isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırlayarak paylaştı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajları: 'Gün Olur Asra Bedel'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

"GÜN OLUR ASRA BEDEL" ŞİİRİYLE KUTLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti. Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajları: 'Gün Olur Asra Bedel'

"AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da NSosyal hesabından, "Aşkınan koşan yorulmaz." başlığıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan 'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz ve her gün şahitlik etmeye devam ediyoruz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL KLİP: "NİCE YILLARA REİS"

AK Parti, yarın doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Şarkının sözleri şöyle:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis

Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

Titretir hainleri o gürleyen nefesin

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Laiklik Bildirisi' tepkisi: Hezeyanlarına gülüp geçiyoruz
Erdoğan'ın "Türkiye'nin fotoğrafı" dediği görüntüler: Kabe’de Hacılar Hû der Allah
ETİKETLER
#türkiye yüzyılı
#recep tayyip erdoğan
#ak parti
#doğum günü
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.