Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü mesajları: 'Gün Olur Asra Bedel'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve AK Parti kurmayları sosyal medya üzerinden kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klibin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin." ifadelerine yer verdi.

"GÜN OLUR ASRA BEDEL" ŞİİRİYLE KUTLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Gün Olur Asra Bedel" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye idealine vakfetti. Gençlerimizin hayallerine ve istikbaline her daim sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ediyor, hayırlı uzun ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

"AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da NSosyal hesabından, "Aşkınan koşan yorulmaz." başlığıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Bütün ömrünü milletimize ve mazlumlara adadığına şahidiz ve her gün şahitlik etmeye devam ediyoruz. Allah milletimize ve insanlığa hizmet yolunda sağlık ve afiyetle nice yıllar nasip etsin." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL KLİP: "NİCE YILLARA REİS"

AK Parti, yarın doğum günü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Nice Yıllara Reis" isimli eser, AK Parti'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sürecindeki eser ve hizmetleri ile çocukluğundan bugüne geliş sürecinin ve aile üyelerinin de yer aldığı video klip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevenlerinin beğenisine sunuldu.

Şarkının sözleri şöyle:

"Aşkın ile yürüdün bu zorlu çetin yolu

Arkamızda dağ gibi tüm Anadolu dolu

Yedi düvel gelse de eğilmedi hiç başın

Bu kutlu yürüyüşte millet senin yoldaşın

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis

Yıllar yorgun düşse de sen hiç yorulmadın ki

Fırtınalar kopsa da asla durulmadın ki

Mazlumun gür sesisin dertlerin çaresisin

Titretir hainleri o gürleyen nefesin

Sayısız onca hizmet saymaya ömür yetmez

Kalbimizdeki sevgin ilelebet tükenmez

Koca bir ömür verdin asla hakkın ödenmez

Nice yıllara Reis"