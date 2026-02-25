Erdoğan'ın "Türkiye'nin fotoğrafı" dediği görüntüler: Kabe’de Hacılar Hû der Allah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının yanı sıra sosyal medyada gündem olan ilahiye değindi. "...Kur'an-ı Kerim'in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. ‘Kabe’de Hacılar Hû der Allah’. Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline dolaştıran kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı. Rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalı. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum."

