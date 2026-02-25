Tayland sınırındaki mühimmat deposu havaya uçtu! Alevler geceyi aydınlattı

Tayland'ın Kamboçya sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Surin eyaletinde yerel saatle 19.30 sıralarında sınır birliklerine ait bir mühimmat deposunda patlama yaşandı. Patlama sonucu alevlere teslim olan depodan yükselen alevler zaman zaman büyük patlamalara neden oldu.

Yangın sonrası depoda ağır hasar oluşurken, güvenlik önlemleri kapsamında bölge sivil trafiğe kapatıldı ve vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Bomba imha ekipleri bölgeye girerek, patlamamış mühimmat ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yetkililer, patlama sonrası patlayıcı maddelerin kalıntılarının risk oluşturabileceği gerekçesiyle alanın kontrollü şekilde temizlendiğini açıkladı.