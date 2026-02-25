Menü Kapat
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

Şubat 25, 2026 11:04
1
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programında çiftçilere yönelik hazırladığı tarımsal kredilerde yeni dönem paketlerini duyurmuştu. Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kredilerden yararlanma şartları belirlendi. 

İşte sera, hayvancılık ve küçükbaş üretim gibi alanlarda yüzde 100'e varan faiz indirimli kredilerin tüm detayları...

2
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

ZİRAAT BANKASI'NDAN FAİZSİZ KREDİ 

Çiftçilere müjdeleri tek tek sıralayan Erdoğan, "Küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla yeni projeyi devreye sokuyoruz. Projeden faydalanacak her üreticimize 95 dişi ve 5 erkek küçükbaş temin edeceğiz. Finansman için üreticilerimiz Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi kullanabilecek. " ifadelerini kullandı

3
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

ŞARTLAR BELLİ OLDU 

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredileri, çiftçilerden esnaf ve sanatkarlara kadar çeşitli kesimlere nefes aldıracak. Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kredilerden yararlanma şartları belli oldu.

4
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

PRİM BORCU OLMADIĞINA DAİR BELGE

Buna göre krediden faydalanmak isteyenler en fazla 15 gün öncesinden alacakları belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını gösterecekler.

Eğer borçları yapılandırılmışsa yeniden yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekecek. Borcu bulunan üreticilerin de kredilere erişiminde kolaylık sağlandı.

5
tarımsal kredi

Bu kapsamda borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı kişi adına ilgili dairelere aktarılacak. Söz konusu tutar yıllık 300 bin lirayı aşmayacak.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak. Düzenlemeye ilişkin merak edilen 5 soru ve cevap şöyle:

 

6
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

1-Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullanımı için süreç nasıl işliyor?

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik kullandırılan kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz indirimi uygulanmasına ilişkin 30 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ve bunun uygulanmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında kredi kullandırılıyor. Söz konusu tebliğ uygulamaları 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Kredi kullandırımları devam ediyor.

7
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

2-Kapsamdaki kişilerin kredilerden faydalanması için ne yapması gerekiyor?

Kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kriterlere uygun olmak koşuluyla ve yalnızca Türkiye sınırları içinde yapılan veya yapılacak tarımsal üretim faaliyetleri kapsamda bulunuyor. Uygulamadan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kayıt sistemlerinde bulunarak faaliyetlerini sürdürecek gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.

8
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

3-Koşulları sağlayan veya sağlamayanlar için süreç nasıl işleyecek?

Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile şartlar yeniden düzenlendi. Bu kapsamda faydalanıcıların, en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını göstermesi gerekiyor. Eğer borcu yeniden yapılandırma kapsamındaysa bunun bozulmamış olması önem taşıyor. Bu şartları sağlayamayanlar kredilerden yararlanamayacak.

9
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

4-Kredi çeken ve borcu olan kişiler için sistem nasıl işleyecek?

Karar kapsamında borç, Hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelecek tutarı ve kredi büyüklüğü fark etmeksizin 1 yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşmamak koşuluyla kullandırılacak. Borç, Hazine faiz destekli krediyle ödenebilecek. Borcun faizine yönelik Hazine tarafından sağlanacak indirim oranı ise yüzde 25 olarak belirlendi.

10
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

5- Çiftçilere sağlanan başka avantaj var mı, krediden yararlanmak isteyenler neler yapmalı?

Hayvansal üretimden bitkisel üretime, arıcılıktan su ürünleri sektörüne, traktör alımına yönelik kredilerden sulama kredilerine kadar toplam 28 farklı başlıkta üreticilere yüzde 100'e varan faiz indirim oranları ile konu bazında belirlenen üst limitler dahilinde kredi imkanı sunuluyor. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler de Türkiye çapındaki banka şubelerine başvurarak konuya ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.

11
Çiftçiye 400.000 TL faizsiz kredi fırsatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu, şartlar belli oldu

İŞTE A'DAN Z'YE DESTEĞİN AYRINTILARI

  1.  Temel bitkisel ve hayvansal üretimde 400.000 TL'ye kadar olan kredilerde vergi ve SGK borcu şartı aranmayacak.
     
  2.  Vergi veya SGK borcu bulunan ancak borcunu yapılandırmış olan üretici ve esnaf kredi kullanabilecek.
     
  3.  Borcu bulunanların kredi tutarının yüzde 25'ine kadar olan kısmı borçlarına mahsup edilerek kredi kullandırılacak.
  4. Mahsup edilecek tutar yıllık 300 bin TL ile sınırlandırıldı.
  5. Kredilerde Hazine faiz/kâr payı desteği (%25) devam edecek.
     
  6.  Bazı esnaf grupları için 31 Aralık 2026 tarihine kadar vergi ve SGK borcu şartı aranmayacak.

