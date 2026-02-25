Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Balıkesir'de gece yarısı feci bir kaza meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı düştü. Kazanın ardından acı haber geldi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
https://x.com/valiustaoglu/status/2026435172841750896
Otobana çok yakın bir bölgede meydana gelen kazanın ardından İzmir-İstanbul otobanı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Öte yandan bölgede yoğun yağmurun etkili olduğu öğrenildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazanın ardından TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kazaya ilişkin bilgileri aktaran Vali Ustaoğlu, "9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız kalkıştan kısa süre sonra 00.50 civarında görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğruyor. İzmir-İstanbul otobanı üzerindeki Naipli mevki diye geçen bir bölgede kaza kırıma uğruyor. Maalesef bir pilotumuz şehit. Ben de zaten olay yerindeyim. Otoban da trafiğe kapalı. Kaza inceleme ekibi gelene kadar otobanı kapattık." ifadelerini kullandı.
Kazanın sebebine ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, "Kalkıştan kısa süre sonra düşüyor ama nedeni henüz belli değil" dedi.
https://x.com/tgrthabertv/status/2026442823751377031
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kazama kırıma uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'deki uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya ilişkin başsavcı ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklayan Bakan Gürlek şu açıklamayı yaptı:
"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."