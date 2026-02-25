Balıkesir'de gece yarısı feci bir kaza meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı düştü. Kazanın ardından acı haber geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit Balıkesir'de görev uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğrayarak pilotun şehit olmasına neden oldu. Kaza, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı ile görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Kazada bir pilot şehit oldu. Kaza nedeniyle İzmir-İstanbul otobanı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve başsavcı ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğü, ancak nedeninin henüz belli Gönderolmadığı belirtildi.

BALIKESİR'DE F-16 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.

BİR PİLOT ŞEHİT!

Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

https://x.com/valiustaoglu/status/2026435172841750896

İZMİR-İSTANBUL OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI

Otobana çok yakın bir bölgede meydana gelen kazanın ardından İzmir-İstanbul otobanı çift yönlü trafiğe kapatıldı. Öte yandan bölgede yoğun yağmurun etkili olduğu öğrenildi.

BALIKESİR VALİSİ TGRT HABER'E KONUŞTU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kazanın ardından TGRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kazaya ilişkin bilgileri aktaran Vali Ustaoğlu, "9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız kalkıştan kısa süre sonra 00.50 civarında görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğruyor. İzmir-İstanbul otobanı üzerindeki Naipli mevki diye geçen bir bölgede kaza kırıma uğruyor. Maalesef bir pilotumuz şehit. Ben de zaten olay yerindeyim. Otoban da trafiğe kapalı. Kaza inceleme ekibi gelene kadar otobanı kapattık." ifadelerini kullandı.

Kazanın sebebine ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, "Kalkıştan kısa süre sonra düşüyor ama nedeni henüz belli değil" dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/2026442823751377031

MSB: TESLSİZ İRTİBATI VE İZ BİLGİ KESİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de F-16 savaş uçağının kazama kırıma uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhâl başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Balıkesir'deki uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmaya ilişkin başsavcı ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklayan Bakan Gürlek şu açıklamayı yaptı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."