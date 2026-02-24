Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölüler ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Çınarköy Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kenteki hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenler otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kazaya ilişikin inceleme başlatıldı.