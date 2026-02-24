Menü Kapat
Editor
 Yasin Aşan

1 milyar liralık tefeci operasyonu! Vatandaşları mağdur edenler gözaltında

İzmir'in Tire ilçesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilere yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. 24 kişiyi mağdur ettiği belirlenen ve son 5 yıldaki hesap hareketlerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu ortaya çıkan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyar liralık tefeci operasyonu! Vatandaşları mağdur edenler gözaltında
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
19:35
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
19:35

Yurt genelinde suçlularla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 'in Tire ilçesinde, İzmir İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

1 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 24 kişiyi mağdur ettiği belirlendi. MASAK verilerinde yapılan incelemede, şüphelilerin son 5 yıldaki hesap hareketlerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Ayrıca şahısların suçtan elde ettikleri gelirle çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal edindikleri tespit edildi.

Ekipler tarafından şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 52 bin lira nakit para, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan çok sayıda ziynet eşyası, 5 tapu, 10 satış sözleşmesi ve mağdurlara ait 3 kredi kartı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca toplam 625 bin lira değerinde 4 senet, 10 noter belgesi, pos cihazı çıktısı ve tefecilik kayıtlarının tutulduğu 4 adet not defteri bulundu.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ETİKETLER
#izmir
#jandarma
#tefecilik
#Suçlularla Mücadele
#Mal Varlığına El Konuldu
#Gündem
