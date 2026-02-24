Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Burhaniye'de ezan 3 dakika önce okundu oruçlar erken açıldı!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde merkezi sistemden akşam ezanının 3 dakika erken okunması, ilçeyi ayağa kaldırdı. Ezanı duyan vatandaşlar oruçlarını açarken, din görevlileri "kaza edilmeli" uyarısında bulundu. Ancak Müftü Mehmet Ali Bal, "temkin vakti" vurgusu yaparak orucun tekrarlanmasına gerek olmadığını savundu.

Burhaniye'de ezan 3 dakika önce okundu oruçlar erken açıldı!
Balıkesir'in ilçesinde, 3 dakika erken okunan akşam ezanı, çok sayıda vatandaşın erken açmasına neden oldu. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrası bir gün kaza orucu tutması gerektiğini anlatırken, Gömeç Müftüsü Mehmet Ali Bal da ezanın temkin vakti içinde okunduğunu kaydederek orucun tekrarına gerek olmadığını söyledi.

EZAN YARIDA KESİLDİ, TOP ATEŞLENDİ

Burhaniye'de dün akşam ezanın 3 dakika önce okunması çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı. Burhaniye Kocacami'deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu. Saat 19.00 sırasında ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı. 3 dakika sonra ezan tekrar okunurken, yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu. Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

Burhaniye'de ezan 3 dakika önce okundu oruçlar erken açıldı!

KAZA MI, TEMKİN Mİ?

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise, " İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

Burhaniye'de ezan 3 dakika önce okundu oruçlar erken açıldı!
ETİKETLER
#burhaniye
#oruç
#Diyanet
#Müftülük
#Akşam Ezanı
#Yaşam
