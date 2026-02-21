ABD'nin New York şehrinde gelenek haline gelen iftar ve teravih namazı programı bu yıl da gerçekleştirildi. "Wayoflifesq" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program, kadın erkek yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Dinle Özetle

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 128

HABERİN ÖZETİ New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı New York Times Meydanı'nda "Wayoflifesq" tarafından beşinci kez düzenlenen iftar programında yüzlerce Müslüman bir araya gelerek oruçlarını açtı, Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, namaz kılındı ve İslam'ı tanıtma amacıyla iki kişi Müslüman oldu. "Wayoflifesq" tarafından 5. kez düzenlenen iftar programı, Times Meydanı'nda yüzlerce Müslümanı bir araya getirdi. Yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz iftar kumanyası ve 1200'den fazla Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Program, İslam dininin Batı medyasındaki yanlış anlatımını düzeltmek ve insanları bilgilendirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Meydanı'nda akşam ve teravih namazlarını kıldı. Etkinlik, New Yorklular ve turistler tarafından yoğun ilgi gördü ve program sırasında iki kişi Müslüman oldu.

Times Meydanı'nın en işlek alanı Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesi üzerinde toplanan Müslümanlar, iftar vaktinin girmesiyle birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar için yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz kumanya dağıtıldı.

KUR'AN-I KERİM DAĞITILDI

"Wayoflifesq" hesabının sahibi "S.Q", AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin Batı medyası tarafından kötü bir şekilde anlatıldığını belirterek, "Burada olmamızın amacı, insanlara Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, onları eğitmek ve dünyayı İslam hakkında bilgilendirmektir." dedi.

S.Q, “Bizimle bağlantı kurmanızı ve kültürümüzün sizin kültürünüz olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin, bizimle oturun. Gelin, bizimle yemek yiyin. Gelin, bizimle iftar yapın ve bu güzel Ramazan ayının tadını bizimle çıkarın." ifadelerini kullandı.

Organize ekibinde yer alan Harman ise "Burası New York, burada her zaman bir şeyler oluyor. İnsanlar buradan geçerken neler olup bittiğine her zaman şaşırıyorlar. Bugün burada 1200 Kur'an-ı Kerim dağıttık. İnsanlar onu İngilizce, İspanyolca, Almanca, hangi dilde olursa olsun alıyorlar.”

TERAVİH NAMAZI KILINDI

İftardan sonra grup, yanında getirdikleri seccadelerin üzerinde, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Meydanı’nın ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

New York şehrinin en işlek yerlerinden biri olan Times Meydanı’ndaki Müslümanların iftar ve teravihi, çevrede bulunan New Yorkluların ve turistlerin yoğun ilgisini çekti. Namaz esnasında çevreden birçok kişinin cep telefonları ile bu anı kaydettiği görüldü.

2 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

New York polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Times Meydanı’ndaki programda iki kişi kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Times Meydanı’nda ilk iftar program 2022 yılında gerçekleştirilmişti.