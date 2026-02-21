Menü Kapat
New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

ABD'nin New York şehrinin en ünlü alanlarından Times Meydanı'nda gelenek bu Ramazan ayında da devam etti. Yüzlerce Müslüman iftardan sonra teravih namazı kıldı. Çevredekilerin yoğun ilgisini çeken organizasyonda ücretsiz iftar yemeği ve Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

ABD'nin New York şehrinde gelenek haline gelen iftar ve programı bu yıl da gerçekleştirildi. "Wayoflifesq" adlı bir sosyal medya hesabı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen program, kadın erkek yüzlerce kişiyi bir araya getirdi.

Times Meydanı'nın en işlek alanı Broadway Caddesi ile 7. Sokak köşesi üzerinde toplanan Müslümanlar, iftar vaktinin girmesiyle birlikte dualarla oruçlarını açtı. İftar için yaklaşık 1500 kişiye ücretsiz kumanya dağıtıldı.

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

KUR'AN-I KERİM DAĞITILDI

"Wayoflifesq" hesabının sahibi "S.Q", AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam dininin Batı medyası tarafından kötü bir şekilde anlatıldığını belirterek, "Burada olmamızın amacı, insanlara Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, onları eğitmek ve dünyayı İslam hakkında bilgilendirmektir." dedi.

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

S.Q, “Bizimle bağlantı kurmanızı ve kültürümüzün sizin kültürünüz olduğunu anlamanızı istiyoruz. Gelin, bizimle oturun. Gelin, bizimle yemek yiyin. Gelin, bizimle iftar yapın ve bu güzel Ramazan ayının tadını bizimle çıkarın." ifadelerini kullandı.

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

Organize ekibinde yer alan Harman ise "Burası New York, burada her zaman bir şeyler oluyor. İnsanlar buradan geçerken neler olup bittiğine her zaman şaşırıyorlar. Bugün burada 1200 Kur'an-ı Kerim dağıttık. İnsanlar onu İngilizce, İspanyolca, Almanca, hangi dilde olursa olsun alıyorlar.”

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

TERAVİH NAMAZI KILINDI

İftardan sonra grup, yanında getirdikleri seccadelerin üzerinde, yağmurlu ve soğuk havaya rağmen Times Meydanı’nın ışıkları altında akşam ve teravih namazlarını kıldı.

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

New York şehrinin en işlek yerlerinden biri olan Times Meydanı’ndaki Müslümanların iftar ve teravihi, çevrede bulunan New Yorkluların ve turistlerin yoğun ilgisini çekti. Namaz esnasında çevreden birçok kişinin cep telefonları ile bu anı kaydettiği görüldü.

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

2 KİŞİ MÜSLÜMAN OLDU

New York polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Times Meydanı’ndaki programda iki kişi kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı

Times Meydanı’nda ilk iftar program 2022 yılında gerçekleştirilmişti.

