Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Ramazan ayının temasını duyurdu: 'Ramazan, Cami ve Hayat'

2026 Yılı Ramazan Teması Tanıtım Programı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“CAMİLERİMİZİN TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERİN HAYATA TAŞINMASINI AMAÇLIYORUZ”

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkan Arpaguş, Başkanlığın her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla önemli temaları gündeme getirdiğini belirterek, “2026 yılı Ramazan temasını ‘Ramazan, Cami ve Hayat’ olarak belirledik. Ramazan ayı boyunca bu tema çerçevesinde yapacağımız programlarla mabet ile hayat arasındaki bağın önemine dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bununla İslam’ın mabet merkezli hayat tasavvurunun daha iyi anlaşılmasını ve camilerimizin temsil ettiği değerlerin hayata taşınmasını amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİN YENİDEN GÜNDEME TAŞINMASI, BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Dünyanın büyük bir değişim sürecinden geçtiğini söyleyen Başkan Arpaguş, “Teknolojik gelişmelerin her şeyi hızlıca küreselleştirdiği günümüzde, ilgi ve eğilimlerin her geçen gün farklılaşması, insanların din, toplum ve hayat algılarını da pek çok açıdan etkilemektedir. Bunun bir yansıması olarak dünyanın birçok noktasında maddi ve manevi bunalımların, kaos ve kargaşanın hayatı kuşattığını görüyoruz. Çepeçevre hayatı kuşatmış bir dünyadan bahsediyoruz. Böyle bir zamanda İslam’ın hayat veren ilke ve hakikatlerinin, bizi biz yapan değerlerin yeniden gündeme taşınması, büyük önem arz etmektedir.” şeklinde konuştu.

“KABE VE MESCİD-İ NEBEVİ, CAMİLERİN MÜSLÜMANLARIN HAYATINDAKİ YERİNİ GÖSTERMESİ BAKIMINDAN DİKKAT ÇEKİCİDİR”

Söz konusu ilke ve değerlerin en önemli sembollerinden bir tanesinin camiler olduğunu dile getiren Başkan Arpaguş, “Zira insanın hem iç dünyasını hem toplumsal hayatını ilgilendiren değerler, tarihten bugüne hep camilerde vücut bulmuş, camilerden hayata taşınmıştır. İslam medeniyeti mabet ekseninde neşvünema bulmuştur. İnanç ile hayat arasındaki bağ camiler vasıtasıyla daima canlı tutulmaya çalışılmış ve hayata aksettirilmiştir. Bu anlamda tevhit inancının merkezi olan Kabe ve medeniyetimizin beşiği olan Mescid-i Nebevi, camilerin Müslümanların hayatındaki yerini ve önemini göstermesi bakımından son derece dikkat çekicidir.” ifadelerine yer verdi.

Başkan Arpaguş, Kabe’nin birer şubesi mesabesindeki tüm camilerin, tarih boyunca namaz kılınan bir mekan olmalarının yanı sıra inancın, ahlakın, dini bilginin, erdemli hayatın öğrenildiği ve toplumsal dayanışmanın pratiğe dönüştürüldüğü çok yönlü müesseseler olarak hizmet verdiğini de ifade etti.

“BU KUTLU MEKANLAR İSLAM MEDENİYETİNİN İNSANI KUŞATAN YAKLAŞIMININ EN BARİZ SEMBOLLERİ OLMUŞLARDIR”

Başkan Arpaguş, “Bilginin hikmetle buluştuğu, kalplerin aynı amaçla birleştiği bu müesseseler, ibadeti bilince, kulluğu sorumluluğa dönüştürerek geçmişten günümüze fert ve toplum hayatına istikamet vermiştir. Böylece bu kutlu mekanlar, tarih boyunca İslam medeniyetinin insanı kuşatan ve hayatı bütüncül bir şekilde ele alan yaklaşımının en bariz sembolleri olmuşlardır.” diye konuştu.

“CAMİ MERKEZLİ KOLEKTİF BİR BİLİNÇ OLUŞTURULMASI ZARURET ARZ ETMEKTEDİR”

Hızlı kentleşme, insanların bireyselleşmesine ve aralarındaki bağların gitgide zayıflamasına yol açabildiğini ifade eden Başkan Arpaguş, “Bu durum, ne yazık ki cami ile hayat arasındaki ilişkide de kendini göstermekte. Bugün sosyal hayatı tehdit eden bencilleşme ve yalnızlaşma gibi sorunların üstesinden gelebilmek adına yeniden cami merkezli kolektif bir bilinç oluşturulması zaruret arz etmektedir. Bu da ancak mabet ile hayat arasındaki bağın güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır.” şeklinde konuştu.

Başkan Arpaguş, Ramazan ayının çağın baş döndürücü hızıyla savrulan zihinleri teskin etmek, gönüllere inşirah vermek, kulluk yönündeki istikameti tahkim etmek için Müslümanlara sunulmuş değerli bir imkan olduğunu anlattı.

“RAMAZAN AYI, ALLAH’IN YERYÜZÜNE RAHMETİNİN AÇIK BİR TECELLİSİDİR”

Ramazan ayının, insanın kendine döndüğü, kalbine yöneldiği, hayatına anlam kazandırdığı bir okul olduğunu söyleyen Başkan Arpaguş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle, mukabelesiyle, itikafıyla, Kadir Gecesi’yle ve daha birçok feyiz ve bereketiyle Allah’ın yeryüzüne rahmetinin açık bir tecellisidir. Bu ayın bereketli ikliminde tutulan oruçlar ve yapılan iyilikler, mümin yüreklerde tarifsiz bir itminan oluşturur. Bu ayda camilerde kılınan teravih namazları, okunan mukabeleler, yapılan vaaz ve irşat faaliyetleri gönüllerin ihyasına önemli katkılar sunar. Bilhassa çocukların ilk teravih tecrübeleri, cemaatle eda ettikleri vakit namazları ve cami ortamında kazandıkları değerler, genç dimağlarda silinmez izler bırakır. Bu noktada anne-babalara büyük sorumluluklar düşmektedir.”

“ÇOCUKLARIMIZIN GÖNÜL DÜNYALARINDA RAMAZANA DAİR TATLI HATIRALAR BİRİKTİREBİLMELERİ İÇİN DESTEK OLALIM”

Ramazan ayının gönüllerde rikkat oluşturan manevi atmosferinden hakkıyla istifade edebilmeleri için çocukların teşvik edilmesi gerektiğini aktaran Başkan Arpaguş, “Çocuklarımızın zihin ve gönül dünyalarında ramazana dair tatlı hatıralar biriktirebilmeleri için onlara destek olmalıyız. Onları sahurun bereketiyle buluşturalım; orucun lezzeti, iftarın sevinciyle tanıştıralım. Beş vakit namazda ve teravih namazlarında birlikte ibadet etmenin hazzını ve huzurunu hep beraber doyasıya yaşayalım. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliklerini bizzat yaşayarak öğrenmelerini temin edelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayat tasavvurları, camilerimizin sekinet veren ikliminde, din-i Mübin-i İslam’ın ilkeleriyle tahkim etmenin gayreti içinde olalım.” şeklinde konuştu.

“BU MÜBAREK AY, KARDEŞLİK DUYGULARIMIZI PEKİŞTİRMEKTEDİR”

Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu da hatırlatan Başkan Arpaguş, “Bu mübarek ay, infak, ikram, zekat, fitre ve sadakalarımızla dayanışma bilincimizi güçlendirmekte ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektedir.” ifadesini kullandı.

“VAKFIMIZ, KARDEŞLERİMİZİN RAMAZAN SEVİNCİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR”

Başkanlığın, Türkiye Diyanet Vakfıyla birlikte “iyiliği yeryüzüne egemen kılma” ülküsüyle çeşitli faaliyetler yürüttüğünü belirten Başkan Arpaguş, “Vakfımız, her sene olduğu gibi bu yıl da yurt içinde ve yurt dışında Ramazan’ın huzur veren ikliminden mahrum olan kardeşlerimizin ramazan sevinci olmaya devam edecektir.” dedi.

“MÜSLÜMAN ŞAHSİYETİYLE ASLA BAĞDAŞMAYACAK SÖZ, TAVIR VE DAVRANIŞLARDAN KESİNLİKLE SAKINILMALIDIR”

Başkan Arpaguş, konuşmasının şöyle tamamladı: “Bildiğiniz üzere Ramazan ayında hem yerel ve ulusal medyada, hem de dijital mecralarda yoğun bir şekilde dini programlar icra edilmektedir. Milletimiz bu programlara büyük bir teveccüh göstermektedir. İnsanları ramazanın manevi iklimiyle buluşturmayı hedefleyen tüm bu çalışmalar elbette kıymetlidir. Bu alanda ciddiyetle ve samimiyetle hizmet üreten herkesi takdir ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz.

Ancak, milletimizin dini konulara teveccühünün zaman zaman suiistimal edildiğine de şahit oluyoruz. Maalesef bazı mecralarda, sırf daha çok izlensin düşüncesiyle ramazanın ruhuyla örtüşmeyen meseleler gündeme getirilerek insanların dini duyguları istismar edilmektedir. Hatta ibadetler birer tartışma konusu haline getirilerek zihinler bulandırılmaktadır. Dolayısıyla bu hususta hem medyada program yapacak kardeşlerimizin hem de milletimizin daha duyarlı olmalarını, daha bilinçli davranmalarını istirham ediyoruz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da kullanacağımız dil ve üsluptur. Özellikle dini konularda konuşurken nezaket ve zarafet son derece önemlidir. Onun için Müslüman şahsiyetiyle asla bağdaşmayacak söz, tavır ve davranışlardan kesinlikle sakınılmalıdır. Bu vesileyle idrak ettiğimiz maneviyat ikliminin, günahlarımızın mağfiretine, kalplerimizin tezkiyesi ve her türlü kirden tasfiyesine, nefislerimizin ıslahına ve ruhlarımızın ilâhî nurla ihyasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Başta milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı şerifini şimdiden tebrik ediyor; tekrar hepinizi muhabbetle selamlıyorum.”

Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hüseyin Hazırlar, Dr. Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve Başkanlık personeli katıldı.