Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin devam ettiğini belirterek, "Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Yumaklı duyurdu: Türkiye 117 ülkeye tohum satıyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin sertifikalı tohum üretiminin 1 milyon 351 bin tona, ihracatının ise 368 milyon dolara ve 117 ülkeye ulaştığını belirterek, tohumda yerli ve milli gücün artırıldığını açıkladı. Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatı yükselişini sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla sertifikalı tohum üretimi 1 milyon 351 bin tona ulaştı. Tohum ihracatı 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, 117 farklı ülkeye tohum ihraç ediyor. Tohumda yerli ve milli gücün artırılarak Türkiye'nin küresel konumu güçlendiriliyor.

Yumaklı, tohum sektörüne dair verilere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Sertifikalı tohum üretimi ve ihracatında yükselişin sürdüğünü bildiren Yumaklı, şunları kaydetti: "2025 yılı itibarıyla, 1 milyon 351 bin ton üretime ulaştık, 368 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik, 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Tohumda yerli ve milli gücümüzü artırıyor, Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyoruz."