Gram altın için 7000 lira barajı yıkılıyor mu? İslam Memiş, sessizce topluyorlar diyerek uyardı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Finans Analisti İslam Memiş, ABD verileri sonrası altın, Bitcoin ve borsa için yeni yol haritasını belirledi. Borcu olanlar için kritik önerilerde bulunan Memiş, 1 milyon lirayla yapılabilecek örnek sepet hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...
Hafta genelinde piyasaların iki önemli ABD verisine odaklandığını belirten Memiş, açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü açısından belirleyici olduğunu ifade etti.
Altın fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini hatırlatan Memiş, "Yukarı yönlü denemeler olsa da güçlü bir kırılım henüz gerçekleşmiş değil. Kısa vadede yeniden bir geri çekilme ihtimali öne çıkıyor. 4.800 dolar seviyesi önemli bir destek olarak takip ediliyor. Bu seviyeye doğru bir geri çekilme olursa ardından yeniden yükseliş trendinin başlayabileceği ve yıl içinde 5.800–6.000 dolar aralığı görülebilir" dedi.
Gram altının 7320 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Dedim ki kendi kendime benim bugün borcum olsaydı bu fiyattan öderdim" dedi.
Bitcoin tarafında ise 67.000–71.000 dolar aralığında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu belirten uzman isim, "Son düşüşler altın kadar gündeme gelmedi. Bu durumun, büyük yatırımcıların sessiz bir şekilde toplama yaptığı bir sürece işaret edebileceği düşünülüyor. Uzun vadede düşüşlerin kalıcı olması beklenmiyor" dedi.
Bitcoin’in, altın ve gümüşe kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğunu söyleyen Memiş,"Sıralama yapılacak olursa birinci sıraya Bitcoin, ikinci sıraya altın, daha uzun vadede ise üçüncü sıraya gümüş gelebilir" dedi.
Memiş, ev veya araç alımı gibi somut bir ihtiyaç söz konusuysa altın ve gümüş bozdurulabilir; ancak Bitcoin tarafı daha ucuz görüldüğü için mümkünse elde tutulmasının daha mantıklı olacağını belirtti.
Bitcoin’de dip veya zirve seviyesi vermekten ziyade “ucuz mu pahalı mı” yaklaşımını öneren ve 3–4 yıllık perspektifte düşüşlerin kalıcı olmayacağı düşünen Memiş, "2025 yılı için “para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı” vurgusu yaptı.
Platin ve paladyumda kısa vadeli dalgalanma beklentisi bulunan Memiş, "Platin için 2.000–2.250 dolar bandı, paladyum için 1.650–1.750 dolar aralığı izleniyor" dedi.
Borsa İstanbul’da teknik olarak düzeltmenin tamamlanmadığını vurgulayan Memiş, 13.800 puan üzerindeki kalıcılık önemli görülüyor; aksi durumda 12.800 puana doğru kademeli bir geri çekilme ihtimali bulunuyor.
TL’de nakdi olanlar için, özellikle ABD enflasyon verisi sonrası oluşacak fiyatlamanın beklenmesini öneren Memiş, Gram altında 7.000 TL altının fiziki tarafta kolay kolay görülmeyebileceği, bankacılık işlemlerinde ise olası sarkmaların değerlendirilebileceği ifade etti.
Örnek bir haftalık sepet sorusuna 1 milyon TL için yarı yarıya Bitcoin ve altın tercih edilebileceği şeklinde cevap veren Memiş, piyasalarda duygusal değil, stratejik ve uzun vadeli düşünmenin önemine dikkat çekti.