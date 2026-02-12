Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gram altın için 7000 lira barajı yıkılıyor mu? İslam Memiş, sessizce topluyorlar diyerek uyardı

Şubat 12, 2026 12:32
1
Finans Analisti İslam Memiş, altın

Finans Analisti İslam Memiş, ABD verileri sonrası altın, Bitcoin ve borsa için yeni yol haritasını belirledi. Borcu olanlar için kritik önerilerde bulunan Memiş, 1 milyon lirayla yapılabilecek örnek sepet hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar...

2
arım dışı istihdam verisi enflasyon

Hafta genelinde piyasaların iki önemli ABD verisine odaklandığını belirten Memiş, açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü açısından belirleyici olduğunu ifade etti.
 

3
Altın fiyatları

Altın fiyatlarının dar bir bantta hareket ettiğini hatırlatan Memiş, "Yukarı yönlü denemeler olsa da güçlü bir kırılım henüz gerçekleşmiş değil. Kısa vadede yeniden bir geri çekilme ihtimali öne çıkıyor. 4.800 dolar seviyesi önemli bir destek olarak takip ediliyor. Bu seviyeye doğru bir geri çekilme olursa ardından yeniden yükseliş trendinin başlayabileceği ve yıl içinde 5.800–6.000 dolar aralığı görülebilir" dedi.
 

4
ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT

ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN FIRSAT

Gram altının 7320 lira seviyesinde olduğunu belirten Memiş, "Dedim ki kendi kendime benim bugün borcum olsaydı bu fiyattan öderdim" dedi.

 

5
ELİNDE BITCOIN OLANLAR DİKKAT

ELİNDE BITCOIN OLANLAR DİKKAT

Bitcoin tarafında ise 67.000–71.000 dolar aralığında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu belirten uzman isim, "Son düşüşler altın kadar gündeme gelmedi. Bu durumun, büyük yatırımcıların sessiz bir şekilde toplama yaptığı bir sürece işaret edebileceği düşünülüyor. Uzun vadede düşüşlerin kalıcı olması beklenmiyor" dedi.

 

6
Bitcoin’in, altın ve gümüş

Bitcoin’in, altın ve gümüşe kıyasla daha avantajlı bir konumda olduğunu söyleyen Memiş,"Sıralama yapılacak olursa birinci sıraya Bitcoin, ikinci sıraya altın, daha uzun vadede ise üçüncü sıraya gümüş gelebilir" dedi.
 

7
EV- ARABA ALACAKSANIZ MANTIKLI

EV- ARABA ALACAKSANIZ MANTIKLI

Memiş, ev veya araç alımı gibi somut bir ihtiyaç söz konusuysa altın ve gümüş bozdurulabilir; ancak Bitcoin tarafı daha ucuz görüldüğü için mümkünse elde tutulmasının daha mantıklı olacağını belirtti.
 

8
Bitcoin

Bitcoin’de dip veya zirve seviyesi vermekten ziyade “ucuz mu pahalı mı” yaklaşımını öneren ve 3–4 yıllık perspektifte düşüşlerin kalıcı olmayacağı düşünen Memiş, "2025 yılı için “para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı” vurgusu yaptı.
 

9
DEĞERLİ METALLERDE DALGALANMA

DEĞERLİ METALLERDE DALGALANMA

Platin ve paladyumda kısa vadeli dalgalanma beklentisi bulunan Memiş, "Platin için 2.000–2.250 dolar bandı, paladyum için 1.650–1.750 dolar aralığı izleniyor" dedi.

 

10
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul’da teknik olarak düzeltmenin tamamlanmadığını vurgulayan Memiş, 13.800 puan üzerindeki kalıcılık önemli görülüyor; aksi durumda 12.800 puana doğru kademeli bir geri çekilme ihtimali bulunuyor.
 

11
TL’de nakdi olanlar

ELİNİNDE TL OLANLAR İÇİN FIRSAT

TL’de nakdi olanlar için, özellikle ABD enflasyon verisi sonrası oluşacak fiyatlamanın beklenmesini öneren Memiş, Gram altında 7.000 TL altının fiziki tarafta kolay kolay görülmeyebileceği, bankacılık işlemlerinde ise olası sarkmaların değerlendirilebileceği ifade etti.
 

12
haftalık sepet

Örnek bir haftalık sepet sorusuna 1 milyon TL için yarı yarıya Bitcoin ve altın tercih edilebileceği şeklinde cevap veren Memiş, piyasalarda duygusal değil, stratejik ve uzun vadeli düşünmenin önemine dikkat çekti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.