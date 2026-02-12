Menü Kapat
TGRT Haber
11°
SON DAKİKA!
Tümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD, Suriye'deki stratejik üsten çekildi, hükümet teslim aldı

ABD, yaklaşık 10 yıl konuşlandığı Suriye'deki Tenef Üssü'nden çekildi. Suriye hükümeti, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik üssü teslim aldı.

ABD, Suriye'deki stratejik üsten çekildi, hükümet teslim aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
12:20
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
12:20

ABD, Ürdün ve Irak sınırıyla kesişen Suriye'deki Tenef Üssü'nden çekildi. Suriye hükümeti kaynakları, Suriye ordusunun üssü teslim alarak burada konuşlandığını aktardı. ABD'nin Tenef Üssü'ne 22 kilometre mesafede Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü'ne çekildiği belirtildi.

ABD, Suriye'deki stratejik üsten çekildi, hükümet teslim aldı

Ürdün sınırları içindeki Kule 22 Üssü ile Suriye'deki Tenef Üssü arasında 22 kilometrelik mesafe bulunuyor.

Tenef'te bir dönem 200 civarında ABD askerinin bulunduğu aktarılırken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin veri bulunmuyor.

ABD, Suriye'deki stratejik üsten çekildi, hükümet teslim aldı

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik alanda İran destekli gruplar ve terör örgütü DEAŞ'ın askeri faaliyetlerini gözetlemek için üssü kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
ABD listeyi güncelledi: İşte 'seyahat etmeyin' uyarısı yapılan ülkeler
ABD Başkanı Trump'tan İran'a iki uçlu uyarı! Anlaşma olmazsa yaşanacakları söyledi
ETİKETLER
#Suriye Ordusu
#Askeri Üs
#Abd Askerleri
#Tenef Üssü
#Ürdün Sınırı
#Dünya
