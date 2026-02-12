ABD listeyi güncelledi: İşte 'seyahat etmeyin' uyarısı yapılan ülkeler

ABD, küresel güvenlik riskleri değerlendirmelerini yeniledi. Bu doğrultuda seyahat uyarı listesi de değişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, 21 ülke için ''Seyahat etmeyin'' uyarısı yayımladı.

21 ülke arasında bulunan 'Seviye 4' kategorisine dikkat çekildi. ABD bu kategoride bulunan ülkelerde güvenlik riski nedeniyle hükümetin de yardımcı olamayacağının altını çizdi.

ABD'NİN 'SEYAHAT ETMEYİN' DEDİĞİ ÜLKELER

Bakanlık tarafından yayınlanan ve güvenlik gerekçesiyle gidilmemesi tavsiye edilen ülkeler şunlar:

Asya ve Orta Doğu: Afganistan, Myanmar (Burma), İran, Irak, Lübnan, Kuzey Kore, Suriye, Yemen.

Avrupa: Belarus, Rusya, Ukrayna.

Afrika: Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Mali, Nijer, Somali, Güney Sudan, Sudan.

Amerika: Haiti, Venezuela.

Listenin büyük bir çoğunluğunu iç savaşların, terör faaliyetlerinin veya aktif askeri çatışmaların devam ettiği ülkeler oluşturuyor. Özellikle Ukrayna ve Rusya gibi bölgelerdeki savaş durumu ile Orta Doğu'daki gerilimler, bu ülkelerin listedeki yerini korumasına neden oldu.