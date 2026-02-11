Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin'in Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı’nda bir yolcu, iade edilebilir bir birinci sınıf bileti satın aldı. Biletini hiç kullanmadı fakat bir yıl boyunca her gün havalimanının VIP salonunu kullandı.
Havacılık literatürüne 'hareketsiz yolcu' olarak geçen ve ilginç bir yönteme imza atan adam, bu rutini her gün tekrarladı. Her sabah havayolu kontuarına giderek check-in işlemini gerçekleştirdi, biniş kartını aldı ve güvenlik kontrolünden geçti. Ardından da birinci sınıf yolcular için ayrılmış VIP salona girdi. Burada sunulan ücretsiz açık büfe yemek ve içecek hizmetlerinden faydalandı. Uçağın kalkış saatinde ise bilet satış noktasına giderek biletini ertesi güne erteledi.
Kullanılan biletin "esnek ve tam iade edilebilir" kategorisinde olması nedeniyle, yapılan yaklaşık 300 tarih değişikliği işlemi için havayolu şirketine herhangi bir ek ücret ödemedi.
Durum, China Eastern Airlines rezervasyon sisteminin aynı bilet numarasının bir yıl içinde 300’den fazla kez yeniden programlandığını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Havayolu yetkilileri tarafından sorgulanan yolcunun bu yöntemi kullanması engellendi.
Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın "nadir görülen bir vaka" olduğu belirtilirken, bilet kuralları gereği yolcunun herhangi bir usulsüzlükle suçlanamadığı ifade edildi. Şahıs, bu sürecin sonunda biletini tamamen iptal ederek ücret iadesi talep etti. Havayolu şirketi, biletin satış koşulları uyarınca ücretin tamamını yolcuya geri ödedi.