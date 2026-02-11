Çin'in Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı’nda bir yolcu, iade edilebilir bir birinci sınıf bileti satın aldı. Biletini hiç kullanmadı fakat bir yıl boyunca her gün havalimanının VIP salonunu kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi Çin'de bir yolcu, iade edilebilir birinci sınıf biletini her gün erteleyerek bir yıl boyunca havalimanının VIP salonundan ücretsiz faydalandı ve sonunda bilet ücretini tam olarak geri aldı. Bir yolcu, iade edilebilir birinci sınıf bilet satın alarak havalimanının VIP salonuna giriş hakkı kazandı. Bileti kullanmadan, her gün tarihini erteleyerek bir yıl boyunca VIP salondaki ücretsiz hizmetlerden faydalandı. Havayolu şirketi, biletin 300'den fazla kez ertelendiğini fark etti. Yapılan incelemede, bilet kuralları gereği yolcunun herhangi bir usulsüzlük yapmadığı anlaşıldı. Yolcu, sürecin sonunda biletini iptal ederek ödediği ücretin tamamını geri aldı.

Havacılık literatürüne 'hareketsiz yolcu' olarak geçen ve ilginç bir yönteme imza atan adam, bu rutini her gün tekrarladı. Her sabah havayolu kontuarına giderek check-in işlemini gerçekleştirdi, biniş kartını aldı ve güvenlik kontrolünden geçti. Ardından da birinci sınıf yolcular için ayrılmış VIP salona girdi. Burada sunulan ücretsiz açık büfe yemek ve içecek hizmetlerinden faydalandı. Uçağın kalkış saatinde ise bilet satış noktasına giderek biletini ertesi güne erteledi.

Kullanılan biletin "esnek ve tam iade edilebilir" kategorisinde olması nedeniyle, yapılan yaklaşık 300 tarih değişikliği işlemi için havayolu şirketine herhangi bir ek ücret ödemedi.

YAKALANDI VE SORGULANDI

Durum, China Eastern Airlines rezervasyon sisteminin aynı bilet numarasının bir yıl içinde 300’den fazla kez yeniden programlandığını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Havayolu yetkilileri tarafından sorgulanan yolcunun bu yöntemi kullanması engellendi.

USUKSÜZLÜK BULUNAMADI

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın "nadir görülen bir vaka" olduğu belirtilirken, bilet kuralları gereği yolcunun herhangi bir usulsüzlükle suçlanamadığı ifade edildi. Şahıs, bu sürecin sonunda biletini tamamen iptal ederek ücret iadesi talep etti. Havayolu şirketi, biletin satış koşulları uyarınca ücretin tamamını yolcuya geri ödedi.