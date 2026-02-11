Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi

Çinli bir adam, Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı’nda bulduğu açık sayesinde sadece bir kez birinci sınıf uçak bileti alıp her gününü VIP odasında geçirdi. 'Hareketsiz yolcu', her gün açık büfe ve ücretsiz içeceklerden faydalandı, fark edilene kadar.

Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi
Çin'in Xi’an Xianyang Uluslararası Havalimanı’nda bir yolcu, iade edilebilir bir birinci sınıf bileti satın aldı. Biletini hiç kullanmadı fakat bir yıl boyunca her gün havalimanının VIP salonunu kullandı.

HABERİN ÖZETİ

Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi

Havacılık literatürüne 'hareketsiz yolcu' olarak geçen ve ilginç bir yönteme imza atan adam, bu rutini her gün tekrarladı. Her sabah havayolu kontuarına giderek check-in işlemini gerçekleştirdi, biniş kartını aldı ve güvenlik kontrolünden geçti. Ardından da birinci sınıf yolcular için ayrılmış VIP salona girdi. Burada sunulan ücretsiz açık büfe yemek ve içecek hizmetlerinden faydalandı. Uçağın kalkış saatinde ise bilet satış noktasına giderek biletini ertesi güne erteledi.

Kullanılan biletin "esnek ve tam iade edilebilir" kategorisinde olması nedeniyle, yapılan yaklaşık 300 tarih değişikliği işlemi için havayolu şirketine herhangi bir ek ücret ödemedi.

Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi

YAKALANDI VE SORGULANDI

Durum, China Eastern Airlines rezervasyon sisteminin aynı bilet numarasının bir yıl içinde 300’den fazla kez yeniden programlandığını fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Havayolu yetkilileri tarafından sorgulanan yolcunun bu yöntemi kullanması engellendi.

Bir bilet ile her gün VIP salonu keyfi! 'Hareketsiz yolcu' tüm yemeklerini bedavaya getirdi

USUKSÜZLÜK BULUNAMADI

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın "nadir görülen bir vaka" olduğu belirtilirken, bilet kuralları gereği yolcunun herhangi bir usulsüzlükle suçlanamadığı ifade edildi. Şahıs, bu sürecin sonunda biletini tamamen iptal ederek ücret iadesi talep etti. Havayolu şirketi, biletin satış koşulları uyarınca ücretin tamamını yolcuya geri ödedi.

