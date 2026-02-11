Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

ABD'de ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy'nin kaçırılma anına ilişkin en somut deliller FBI tarafından ortaya çıkartıldı. Görüntülerde, yüzü maskeli, eldivenli ve sırt çantalı bir kişi, kapının önündeki kameraları etkisiz hale getiriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 09:59

ABD basının NBC'nin sucularından Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 10 gün önce kayıplara karıştı. Polis kaçırılma ihtimallerini değerlendirirken birkaç fidye talebi aileye iletildi. Fakat Nancy'nin yaşadığına dair bir kanıt sunulmadı. , 84 yaşındaki kadının güvenlik ssiteminden bazı görüntüleri kurtarmayı başardı ve kaçırılma olayına dair somut bir delil ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
NBC sunucusu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasının ardından FBI, olayı gösteren güvenlik kamerası görüntülerini kurtarırken, aile fidyecilere annelerinin geri dönmesi için yalvararak yardım çağrısında bulundu.
NBC sunucusu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 10 gün önce kayıplara karıştı.
FBI, güvenlik sisteminden kurtarılan görüntülerle maskeli bir şahsın Nancy Guthrie'yi zorla evden çıkardığını doğruladı.
Kaçıranlar medya kuruluşlarına 6 milyon dolarlık fidye talebinde bulundu, ancak verilen süre doldu.
Savannah Guthrie ve kardeşleri, annelerinin geri dönmesi için fidyecilere yalvararak bedelini ödeyeceklerini açıkladı.
FBI, Nancy Guthrie'nin yerini bildiren veya sorumluların yakalanmasını sağlayan kişilere 50 bin dolar ödül teklif ediyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

FBI Direktörü Kash Patel, daha önce "erişilemez" olduğu düşünülen ancak teknik ekiplerin "arka plan verilerinden" kurtarmayı başardığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

EVDEN ZORLA ÇIKARILMADAN ÖNCE

Görüntülerde, Nancy Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin kapısına gelen maskeli, eldivenli ve sırt çantalı bir şahsın, elindeki silahla güvenlik kamerasını etkisiz hale getirmeye çalıştığı açıkça görülüyor. Şahsın kamerayı kurcaladığı anların, Nancy Guthrie'nin evden zorla çıkarılmasından hemen önceki dakikalar olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın, kameranın görüşünü kapatmak için bölgedeki çalıları kullandığı da tespit edildi.

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

6 MİLYON DOLARLIK FİDYE

Olayın üzerinden geçen 10 güne rağmen henüz bir şüpheli yakalanamadı. Kaçıranların medya kuruluşlarına gönderdiği e-postalarda talep edilen 6 milyon dolarlık fidye için verilen süre dün akşam itibarıyla doldu. Savannah Guthrie, sosyal medyadan yaptığı duygusal çağrıda, "Annemizin hâlâ hayatta olduğuna inanıyoruz. Lütfen bir şey duyarsanız emniyete bildirin" diyerek halktan yardım istedi.

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

''BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ''

Ünlü sunucu, kardeşleri Annie ve Camron ile birlikte kamera karşısına geçerek doğrudan kaçıranlara seslendi: "Mesajınızı aldık ve anlıyoruz. Annemizi bize geri vermeniz için yalvarıyoruz. Bu bizim için her şeyden daha değerli ve bedelini ödeyeceğiz."

Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

BİLGİ VERENE PARA ÖDÜLÜ

FBI da Nancy Guthrie'nin yerini bildirecek veya sorumluların yakalanmasını sağlayacak kişiler için 50 bin dolar ödül koydu. Pima Bölgesi Şerif Departmanı ile koordineli yürütülen operasyonda, Tucson kenti adeta abluka altına alınmış durumda.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Pima County Şerif Departmanı, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie'nin Arizona eyaletindeki evinden kaçırılması hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Tucson’un güneyinde trafik kontrolü sırasında yakalanan kişinin, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü sunucunun 84 yaşındaki annesi kayıplara karıştı, polis kaçırıldığından şüpheleniyor
Çete üyesi zannettiler kaçırdılar! Çok sayıda madenciden acı haber
ETİKETLER
#fbı
#Güvenlik Kamerası Görüntüleri
#Savannah Guthrie
#Nancy Guthrie Kaçırılma
#Fidye Talebi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.