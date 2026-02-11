Ünlü sunucu Savannah Guthrie'nin annesinin kaçırılmasına dair en somut görüntüler

ABD basının NBC'nin sucularından Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie 10 gün önce kayıplara karıştı. Polis kaçırılma ihtimallerini değerlendirirken birkaç fidye talebi aileye iletildi. Fakat Nancy'nin yaşadığına dair bir kanıt sunulmadı. FBI, 84 yaşındaki kadının güvenlik ssiteminden bazı görüntüleri kurtarmayı başardı ve kaçırılma olayına dair somut bir delil ortaya çıktı.

FBI Direktörü Kash Patel, daha önce "erişilemez" olduğu düşünülen ancak teknik ekiplerin "arka plan verilerinden" kurtarmayı başardığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı.

EVDEN ZORLA ÇIKARILMADAN ÖNCE

Görüntülerde, Nancy Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin kapısına gelen maskeli, eldivenli ve sırt çantalı bir şahsın, elindeki silahla güvenlik kamerasını etkisiz hale getirmeye çalıştığı açıkça görülüyor. Şahsın kamerayı kurcaladığı anların, Nancy Guthrie'nin evden zorla çıkarılmasından hemen önceki dakikalar olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın, kameranın görüşünü kapatmak için bölgedeki çalıları kullandığı da tespit edildi.

6 MİLYON DOLARLIK FİDYE

Olayın üzerinden geçen 10 güne rağmen henüz bir şüpheli yakalanamadı. Kaçıranların medya kuruluşlarına gönderdiği e-postalarda talep edilen 6 milyon dolarlık fidye için verilen süre dün akşam itibarıyla doldu. Savannah Guthrie, sosyal medyadan yaptığı duygusal çağrıda, "Annemizin hâlâ hayatta olduğuna inanıyoruz. Lütfen bir şey duyarsanız emniyete bildirin" diyerek halktan yardım istedi.

''BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ''

Ünlü sunucu, kardeşleri Annie ve Camron ile birlikte kamera karşısına geçerek doğrudan kaçıranlara seslendi: "Mesajınızı aldık ve anlıyoruz. Annemizi bize geri vermeniz için yalvarıyoruz. Bu bizim için her şeyden daha değerli ve bedelini ödeyeceğiz."

BİLGİ VERENE PARA ÖDÜLÜ

FBI da Nancy Guthrie'nin yerini bildirecek veya sorumluların yakalanmasını sağlayacak kişiler için 50 bin dolar ödül koydu. Pima Bölgesi Şerif Departmanı ile koordineli yürütülen operasyonda, Tucson kenti adeta abluka altına alınmış durumda.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Pima County Şerif Departmanı, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie'nin Arizona eyaletindeki evinden kaçırılması hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Tucson’un güneyinde trafik kontrolü sırasında yakalanan kişinin, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.