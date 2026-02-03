Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Ünlü sunucunun 84 yaşındaki annesi kayıplara karıştı, polis kaçırıldığından şüpheleniyor

NBC'nin başarılı sunucusu Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi kayıplara karıştı. Polis, kaçırılma şüphesi üzerinde duruyor. Guthrie ise annesinin evden yürüyerek, kendi isteğiyle çıkmadığını düşünüyor.

Ünlü sunucunun 84 yaşındaki annesi kayıplara karıştı, polis kaçırıldığından şüpheleniyor
03.02.2026
03.02.2026
saat ikonu 12:33

ABD basının NBC'nin sucularından Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie kayboldu. Polis, Nancy'nin kaçırılma ihtimalini değerlendiriyor ve evin 'olası bir mahalli' olduğu düşünülüyor.

NBC de çalışanı için yardımlarını esirgemedi. Guthrie’nin birlikte sunduğu Today programının sunucuları ihbar hattı numarasını televizyon ve sosyal medya üzerinden defalarca paylaşım yapıldı.

''İRADESİ DIŞINDA GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR''

Tom Llamas, pazartesi gecesi sunduğu NBC Nightly News’i vakasıyla açarak, “Bu hikaye haber merkezimiz için fazlasıyla kişisel.'' dedi. Llamas, şerifin kendisine verdiği bilgiye göre Nancy Guthrie’nin ''gece yarısı yatağından, iradesi dışında kaçırılarak götürülmüş olabileceğini'' aktardı.

Ünlü isme yakın bir kaynak ise "Eşyaları evde kalmıştı: anahtarlar, kimlik, cüzdan, telefon, her şey" diye belirtti. Yaşlı kadın, hayatta kalabilmesi için her gün alması gereken ilaçlarını da geride bırakmıştı.

Pima Bölgesi Şerifi Chris Nanos, "Olay yerini inceledikten sonra, gerçekten bir olay yeri olduğunu, gerçekten bir suç işlendiğini düşünüyoruz ve toplumun yardımını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

PAZAR GÜNÜNDEN BERİ KAYIP

Aileye yakın bir NBC yapımcısı, Guthrie’nin annesinin kaybolduğu haberini aldığı anı “hayatının en kötü telefonu” olarak tanımladı.

Pima County yetkilileri, Nancy Guthrie’nin evinin aile üyeleri tarafından arandığını, sonuç alınamayınca pazar günü öğle saatlerinde 911’e kayıp ihbarı yapıldığını açıkladı. Savannah Guthrie’nin hemen Tucson’a uçtuğu, şeriflik ofisiyle ve kendi güvenlik ekibiyle temas halinde olduğu belirtildi.

