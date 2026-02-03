Herkesin gözü önünde kampçıyı hortumuyla yakaladı ve ezdi! Korkunç fil saldırısı

Tayland'daki Khao Yai Ulusal Parkı'nda korkunç bir fil saldırısı yaşandı. Parktaki kamp alanından sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 69 yaşındaki turist, çadırının yakınlarında bir fille karşı karşıya geldi.

HORTUMUYLA YAKALADI VE EZDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, orman sınırının dışında gezen fil, adamı hortumuyla yakalayarak yere savurdu ve üzerine basarak ezdi. Diğer kampçılar, güvenlik endişesiyle olaya müdahale etmezken turist, çadırından yaklaşık 20 metre uzaklıktaki olay yerinde hayatını kaybetti.

FİL ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Milli Park görevlileri ve polis ekipleri, fili alandan uzaklaştırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, turistin uzuvlarında kırıklar bulunduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden turistin kimliğinin Jirathachai Jiraphatboonyathorn olduğu açıklandı.