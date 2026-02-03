Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Herkesin gözü önünde kampçıyı hortumuyla yakaladı ve ezdi! Korkunç fil saldırısı

Tayland'da bir kampçı fil saldırısında hayatını kaybetti. Khao Yai Ulusal Parkı'nda meydana gelen korkunç olayda diğer kampçılar güvenlik endişesiyle müdahale edemedi.

Herkesin gözü önünde kampçıyı hortumuyla yakaladı ve ezdi! Korkunç fil saldırısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 10:50

Tayland'daki Khao Yai Ulusal Parkı'nda korkunç bir fil saldırısı yaşandı. Parktaki kamp alanından sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 69 yaşındaki turist, çadırının yakınlarında bir fille karşı karşıya geldi.

Herkesin gözü önünde kampçıyı hortumuyla yakaladı ve ezdi! Korkunç fil saldırısı

HORTUMUYLA YAKALADI VE EZDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, orman sınırının dışında gezen fil, adamı hortumuyla yakalayarak yere savurdu ve üzerine basarak ezdi. Diğer kampçılar, güvenlik endişesiyle olaya müdahale etmezken turist, çadırından yaklaşık 20 metre uzaklıktaki olay yerinde hayatını kaybetti.

Herkesin gözü önünde kampçıyı hortumuyla yakaladı ve ezdi! Korkunç fil saldırısı

FİL ALANDAN UZAKLAŞTIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Milli Park görevlileri ve polis ekipleri, fili alandan uzaklaştırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, turistin uzuvlarında kırıklar bulunduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden turistin kimliğinin Jirathachai Jiraphatboonyathorn olduğu açıklandı.

ETİKETLER
#Dünya
