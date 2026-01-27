Fil yiyecek uğruna arabayı parçaladı, turistler canlarını zor kurtardı

Sri Lanka'da turistler, vahşi hayvanları gözlemlemek için safariye çıktılar. Rus turistler, 3 tonluk bir file arabanın içinden yemek vermek istedikleri sırada ise dehşeti yaşadılar. Fil, daha fazla yemek almak için hortumunu arabanın içine soktu ve bu esnada aracın iki tekerleği yerden kalktı, minibüsün kapısı parçalandı. Bir başka turist aracının korna çalmasıyla fil uzaklaştı. Dev hayvanı uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açıldığı da duyuldu.