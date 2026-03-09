İllere göre DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 kazananları! DSİ 1.389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

DSİ kura sonuçları için heyecan dorukta. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak alımlar için kura çekimi 2 Mart’ta düzenlenmişti. DSİ kura sonuçları asıl ve yedek listeler erişime açılıyor. İşçi alımında genel ve özel şartları taşımadığı tespit edilen adaylar kurada asıl olarak hak kazansa dahi atamaları yapılmayacak. DSİ işçi alımı kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. DSİ işçi alımı sonuç ekranında adayların adı, soyadı, T.C. kimlik numarası gibi bilgiler yer alacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde işçi alımları bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. 1.389 işçi alımı Bursa, Yalova, Kocaeli, Manisa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Konya, Aksaray, Ankara, Samsun ve diğer birçok ilçeye yapılacak. DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandıktan sonra istenen belgeleri süresinde vermeyen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılacak. Peki DSİ işçi alımı kura sonuçları 2026 nereden sorgulanır? İşte, DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

İLLERE GÖRE DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak işçi alımı için kura çekimi 2 Mart tarihinde düzenlendi ve işçi alımı isim listeleri bugün (9 Mart) erişime açılıyor. DSİ işçi alımı kura sonuçları illere göre açıklanmaya başlandı. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü ve diğer açıklanan illere aşağıdaki bağlantılar üzerinden doğrudan ulaşabilirsiniz.

DSİ işçi alımı kura çekimi bölge müdürlüklerine göre gerçekleştirildi. Örneğin DSİ 1. Bölge Müdürlüğü için başvuru yapan adaylar Bursa, Yalova, Kocaeli gibi iller için müracaat etti.

DSİ işçi alımı kura sonuçları bölge müdürlüklerine göre ilan edildiğinden sonuçların hepsi aynı sayfada yer almayacak. DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nden başvuru yapanlar DSİ 1. Bölge Müdürlüğü resmi internet sayfasından 2,3,4 vb. başvuru yapanlar ise o bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden isim listelerine ulaşabilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

DSİ işçi alımı kura sonuçlarının bugün en geç saat 17.00’a kadar erişime açılması bekleniyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfası dsi.gov.tr adresinden “DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar doğrudan aşağıdaki bağlantılar üzerinden başvuru yaptıkları illere göre sonuçlara ulaşabilecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 1. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 3. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 4. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 5. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 6. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 7. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 8. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 9. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 10. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 11. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 12. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 13. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (BEKLENİYOR)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 14. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 15. BÖLGE SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (AÇIKLANDI)

DSİ İŞÇİ ALIMI EN FAZLA HANGİ İLLERE YAPILACAK?

DSİ işçi alımında en fazla kontenjan ayrılan iller Ankara, Kırıkkale, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Van gibi illere yapılacak. En fazla alım yapılacak illerin dağılımı şu şekilde;

ANKARA: 84 İŞÇİ

ADANA:66 İŞÇİ

ERZURUM: 47 İŞÇİ

DİYARBAKIR:78 İŞÇİ

ANTALYA:51 İŞÇİ

VAN:80 İŞÇİ

DSİ İŞÇİ ALIMINDA ASIL OLARAK HAK KAZANAN ADAYLAR DİKKAT

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılacak alımlarda ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazanan adayların belgeleri kontrol edilecek. Atama için belirlenen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri iptal edilecek.

Ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.