Altını savaş vurdu! Yeni haftada sert düşüş: İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle değer kaybediyor. Artan jeopolitik risklerin endişesiyle altın yeni haftaya düşüşle başladı ama toparlanma sinyali de verdi. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki pazartesi günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları...