Altını savaş vurdu! Yeni haftada sert düşüş: İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle değer kaybediyor. Artan jeopolitik risklerin endişesiyle altın yeni haftaya düşüşle başladı ama toparlanma sinyali de verdi. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki pazartesi günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 9 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 5.088,69 TL
Satış: 5.089,53 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.788,41 TL
Satış: 6.829,20 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 47.775,00 TL
Satış: 48.134,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 47.811,39 TL
Satış: 48.747,81 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.949 TL
Satış: 24.165 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.974 TL
Satış: 12.086 TL
GRAM ALTIN
Alış: 7.213,27 TL
Satış: 7.214,40 TL