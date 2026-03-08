Altın fiyatlarına savaş dopingi! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? | 8 Mart 2026

Kategoriler
Altın fiyatları, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki pazar günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 8 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Alış: 7.327 TL
Satış: 7.333 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 12.156 TL
Satış: 12.273 TL
YARIM ALTIN
Alış: 24.312 TL
Satış: 24.539 TL
TAM ALTIN
Alış: 47.811,39 TL
Satış: 48.747,81 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 48.475 TL
Satış: 48.853 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.672,87 TL
Satış: 6.735,47 TL
ONS ALTIN
Alış: 5.152,93 TL
Satış: 5.153,60 TL