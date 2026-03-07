Gram altın için şok baskı! Zafer Ergezen'den petrol ve altına yönelik çarpıcı tahmin

PETROL 80 DOLARIN ÜZERİNDE

Ergezen, petrol fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin bölgedeki ticaret ve taşımacılık risklerinin artması olduğunu ifade ederek, "80 doların üzerinde fiyatlamalar oluyor. Bunun en büyük sebebi de aslında sizin dediğiniz gibi burada geçişlerin neredeyse durulma noktasına gelmiş olması" diyen Ergezen, özellikle sigorta ve taşımacılık maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiğini vurguladı.