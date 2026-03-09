Havaya ateş açtı, o anları video çekti: Artık kaybedecek bir şeyimiz yok

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde maganda dehşeti! İ.Y. isimli şüpheli, elindeki tabancayla havaya art arda ateş açtı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, şüphelinin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada "Artık kaybedecek bir şeyimiz yok" notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

