Bayrampaşa’da pompalı maganda dehşeti! Rastgele ateşle 1'i polis 4 kişiyi yaraladı

44 yaşındaki S.A. Gece saat 04.30 sularında eline aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ateş etmeye devam eden zanlının tüfeğinden çıkan saçmalar, resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti.
Silahıyla birlikte ele geçirilen zanlının 5 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi, yaralıların ise hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.