Bayrampaşa’da pompalı maganda dehşeti! Rastgele ateşle 1'i polis 4 kişiyi yaraladı

44 yaşındaki S.A. Gece saat 04.30 sularında eline aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. 3 kişinin yaralandığı olayda ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Ateş etmeye devam eden zanlının tüfeğinden çıkan saçmalar, resmi ekip arabasına ve polis memuruna isabet etti.

5 ADET SUÇ KAYDI TESPİT EDİLDİ

Silahıyla birlikte ele geçirilen zanlının 5 adet suç kaydı olduğu tespit edilirken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Zanlı alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi, yaralıların ise hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.