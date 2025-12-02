Menü Kapat
13°
Editor
 Selahattin Demirel

Doğa Sigorta ve Togg T10F dijital yolculukta yeni bir dönem başlattı

Doğa Sigorta, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında 2025'te önemli bir adım atarak Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10F'nin satışa çıkmasıyla sigortacılık sektöründe adından bahsettirdi. Şirket, Togg T10F'yi satın alanların, sigorta poliçelerini de birkaç dokunuşla aktif hale getirmelerini sağladı.

Doğa Sigorta ve Togg T10F dijital yolculukta yeni bir dönem başlattı
Haber Merkezi
02.12.2025
02.12.2025
Doğa Sigorta, dijital dönüşüm vizyonunu 2025 yılında bir adım daha ileriye taşıdı. 15 Eylül 2025 tarihinde satışa sunulan ’un yeni modeli , yalnızca mobilite dünyasında değil, sigortacılıkta da dijital dönüşümün sembolü haline geldi.

T10F: DİJİTAL SİGORTACILIĞIN YENİ DURAĞI

T10F’in satışa çıktığı gün itibarıyla, Doğa Sigorta dijital sigortacılık çözümleri platformu üzerinden eş zamanlı olarak devreye alındı.

Bu sayede T10F sahipleri, araçlarını teslim aldıkları anda sigorta poliçelerini birkaç dokunuşla düzenleyip aktif hale getirebiliyorlar.

Bu entegrasyon, Türkiye’de ilk kez bir araç lansmanı ile dijital sigortacılık hizmetinin eş zamanlı sunulması açısından sektörde önemli bir ilki temsil ediyor.

Doğa Sigorta ve Togg T10F dijital yolculukta yeni bir dönem başlattı

2023'TE BAŞLAYAN GÜÇLÜ ORTAKLIK 2025'TE YENİ BOYUTA TAŞINDI

Yeni proje ve geliştirmeler ile tüm gücüyle süren Doğa Sigorta & Togg iş birliği hakkında Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar değerlendirmelerde bulundu;

‘’Togg ile stratejik iş birliğimiz 21 Mart 2023 tarihinde T10X modeliyle başladı.
Bu başlangıç ile sigortacılığı dijital mobilite deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getirme hedefimize ulaştık.

2025 yılında ise T10F ile birlikte hedefimiz yeni bir aşamaya geçti. Doğa Sigorta olarak T10F kullanıcılarına özel tasarlanan sigorta altyapısıyla tam entegre, kişiselleştirilmiş ve kesintisiz bir hizmet sunuyoruz.
Sigorta artık bir belge değil, aracın dijital sisteminin bir uzantısı hâline geldi.’’

TRUMORE: DİJİTAL SİGORTACILIĞIN AKILLI MERKEZİ

‘’Togg’un dijital mobilite evreninin merkezinde yer alan Trumore uygulaması, sadece bir araç yönetim platformu değil; mobilite, sigorta, finans, yaşam ve eğlence hizmetlerini bir araya getiren kapsamlı bir dijital ekosistemdir.

Doğa Sigorta olarak bu ekosistemde sigorta teknolojileri (InsurTech) alanında stratejik çözüm ortağı olarak konumlanmaktayız.

Trumore üzerinden kullanıcılar, araçlarını teslim aldıkları andan itibaren tüm sigorta işlemlerini dijital ortamda yönetebilmekteler.

Doğa Sigorta ve Togg T10F dijital yolculukta yeni bir dönem başlattı

Trumore’un Doğa Sigorta ile birleşen vizyonu kullanıcıya sadece bir hizmet değil, yaşam boyu dijital güven deneyimi sunmakta. Uygulamanın basit, hızlı ve güvenli yapısı sayesinde, sigortacılık artık “arka planda yürüyen bir işlem” değil, araç sahipliğinin doğal ve sürekli bir parçası haline geldi. ‘’

YENİ DİJİTAL ÜRÜNLERLE ZENGİNLEŞEN SİGORTA DENEYİMİ

‘’Bu yıl Trumore platformu üzerinden yalnızca araç sigortası değil, farklı yaşam alanlarına hitap eden yenilikçi sigorta çözümleri de devreye aldık:

- Sağlık Sigortası

- Seyahat Sağlık Sigortası

- DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

- Duvar Tipi Şarj Ünitesi Trafik Sigortası

Bu ürünler, Togg kullanıcılarının günlük yaşam alışkanlıklarına uygun olarak tasarlandı ve
sigorta her yerde, her an yanınızda” anlayışının bir yansıması oldu.’’

GELECEK VİZYONU: AKILLI, HIZLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DİJİTAL SİGORTACILIK

Doğa Sigorta Genel Müdürü Gölpınar Togg ile yürüttükleri bu stratejik ortaklığı uzun vadeli bir dijital dönüşüm yolculuğu olarak gördüklerini aktardı.

Önümüzdeki dönemde Trumore uygulamasıyla hasar yönetimi, eksper ataması ve onarım takibi süreçlerinin tamamen dijitalleşmesini hedeflediklerini de belirtti.

Doğa Sigorta ve Togg T10F dijital yolculukta yeni bir dönem başlattı

Coşkun Gölpınar, Togg ile geliştirdikleri vizyonu şöyle özetliyor:

“Trumore ile sigortacılığı sadece dijitalleştirmiyoruz, yeniden tanımlıyoruz. Sigorta artık bir evrak değil; aracınızla, sürüşünüzle, yaşam tarzınızla entegre bir deneyim.

T10F bu dönüşümün en somut adımı oldu.”15 Eylül 2025 itibarıyla başlayan bu yeni dönem, artık sigortacılığın yalnızca güven değil, aynı zamanda , hız ve kullanıcı dostu deneyim anlamına geldiğini de gösteriyor.’’

#Teknoloji
#togg
#t10f
#trumore
#Doğa Sigorta
#Dijital Sigorta
#Sigortacılık
#Advertorial
