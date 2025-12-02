Nefes kesen kovalamaca! 'Dur' ihtarına uymayan tır, silah çekilerek durduruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde, Bursa-Ankara karayolu üzerinde tehlikeli anlar yaşandı. Saat 16.30 sıralarında, diğer sürücülere risk oluşturan manevralar yaptığı ihbar edilen 16 AFZ 503 plakalı TIR, İnegöl Bölge Trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Ancak dur ihtarına uymayan tır sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca anları, başka bir sürücünün amatör kamerasına yansırken, ekiplerin tırı durdurmak için araç camından silah doğrulttuğu görüldü. Durdurulan tırın sürücüsü Samet M.'nin yapılan sorgulamasında ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Samet M.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve en soldaki şeridi sürekli işgal etmekten 9 bin 267 TL olmak üzere yüksek miktarda para cezası uygulandı.