18°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Dur durak bilmiyor! Özel okulda zehirlenme şoku: 33 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Burdur'da bir özel okulun yemekhanesinde yemek yedikten sonra fenalaşan 33 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 30 öğrenci ve 1 öğretmen taburcu olurken, 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.11.2025
22:36
|
GÜNCELLEME:
28.11.2025
22:42

'da bulunan bir özel okulda iddiaya göre, öğlen yemek yiyen 33 öğrenci ve 1 öğretmen rahatsızlandı. İshal, karın ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkları olan kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. 30 öğrenci ve 1 öğretmen tedavilerinin ardından taburcu olurken 3 öğrencinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Dur durak bilmiyor! Özel okulda zehirlenme şoku: 33 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Okulda çıkan yemekten ve sudan numune alan ekipler tarafından öğrencilerin neden rahatsızlandığı araştırılıyor.
Burdur Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bir özel eğitim kurumunda öğrenim gören 33 öğrenci ve 1 öğretmen 27 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde şüphesi ve kusma şikayetiyle belirli aralıklarla Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından 1 öğretmen ve 30 öğrencinin ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 3 öğrencinin ise tedavisi Burdur Devlet Hastanesinde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktır. Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen öğretmen ve öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

Başakşehir'de okulda zehirlenme! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı: Kantinciler gözaltında
Besin zehirlenmelerinde kritik 72 saat uyarısı! Uzman isim riskli besinleri tek tek sıraladı
Avcılar'da zehirlenme şüphesi! Tavuk pilavdan 8 kişi hastanelik oldu
Ankara'da gıda zehirlenmesi! 154 işçi hastanelik oldu! 4 kişi gözaltında
ETİKETLER
#özel okul
#gıda zehirlenmesi
#burdur
#Öğrenci Sağlığı
#Burdur Devlet Hastanesi
#Yaşam
TGRT Haber
