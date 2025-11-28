Menü Kapat
18°
 Nalan Güler Güven

0850'li hatlardan arayıp tuzağa düşürüyorlardı! 8.5 milyarlık operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde yapılan bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 8.5 milyar liralık işlem hacmi olan çeteden 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanırken çetenin vatandaşları 0850'li hatlardan arayarak milyarlarca liralık dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca ’ işlemek amacıyla kurmak, nitelikli , banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde elde edilen delillerin arından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir’de 18 şüphelinin yakalanması için 22 adrese baskın yaptı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Adresler yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

0850'li hatlardan arayıp tuzağa düşürüyorlardı! 8.5 milyarlık operasyonda dolandırıcılık şebekesi çökertildi

8,5 MİLYAR TL TUTARINDA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde bir kısım şüphelilerin sahacı (hesap toplayan-para çekim işlemi yapan, örgüte eleman temin eden) olarak adlandırılan örgüt mensuplarının eleman (hesap-hesapçı) temin yoluna gittikleri, bu hesapçılar adına farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları ve bu şahıslar adına GSM hatları çıkartıldığı, kimi hesapçı şahıslar adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturdukları ve sonrasında bu pos hesapları üzerinden ’nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ eylemlerini gerçekleştirdikleri ve kimi hesap sahipleri adına da 0850’li hatlar ile ülke genelinde ’nitelikli dolandırıcılık’ eylemlerine karıştıkları anlaşılmakla konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Bu doğrultuda MASAK’tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

17 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ve hastanedeki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon çerçevesinde 1 şüphelinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.

