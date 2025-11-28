Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
Konya'da dev operasyon! 530 milyon liralık 'kirli para' ağı çökertildi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik yürüttüğü dev operasyonla Konya merkezli faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütünü çökertti. 'Ç.' ve 'B.' isimli örgütlere yönelik Konya ve Antalya’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında örgüt liderlerinin de bulunduğu toplam 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, nakit para ve ziynet eşyası da dahil olmak üzere piyasa değeri 530 milyon lirayı aşan çok sayıda taşınmaz, araç ve banka hesaplarına el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda Konya merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda iki ayrı örgütü çökertildi.

Konya'da dev operasyon! 530 milyon liralık 'kirli para' ağı çökertildi!

340 MİLYONLUK TAŞINMAZ VE ARACA ŞERH KONULDU

Konya il merkezinde faaliyet gösteren "Ç." organize suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen H.Ç. ve İ.Ç. isimli şahıslarla birlikte toplam 23 şüpheliye yönelik Konya ve Antalya’da eş zamanlı düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, 11 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 lira nakit para, 12 bin 200 dolar, bin 15 Euro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin lira olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i adli makamlara sevk edildi.

Konya'da dev operasyon! 530 milyon liralık 'kirli para' ağı çökertildi!

50 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, "B." organize suç örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında ise liderliğini O.B. ve Ö.B.’nin yaptığı gruba karşı gerçekleştirilen operasyonda toplam 58 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin lira olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

Konya'da dev operasyon! 530 milyon liralık 'kirli para' ağı çökertildi!
