TGRT Haber
19°
Gündem
 Baran Aksoy

Yasadışı bahis ve kara para operasyonu! Milyarca TL'lik para hareketi: Aralarında hakemler de var

Mersin merkezli 9 ilde yasadışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. Aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alınırken milyarca TL'nin kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderildiği tespit edildi.

Yasadışı bahis ve kara para operasyonu! Milyarca TL'lik para hareketi: Aralarında hakemler de var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
16:46
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
16:46

soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının da başlattığı soruşturmada; bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında incelemeler yapıldı. İncelemede; yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi.

YURT DIŞINA 3 MİLYAR 700 MİLYON TL GÖNDERİLMİŞ

Ayrıca 'ayrıştırmacı' olarak tabir edilen şahısların, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için yöntemi de deşifre edildi. Başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.

Yasadışı bahis ve kara para operasyonu! Milyarca TL'lik para hareketi: Aralarında hakemler de var

Ayrıca aynı soruşturma kapsamında yasadışı bahis oynayıcıların paralarını gönderdiği 801 kişinin hesaplarının incelenmesi sonucunda; 4 klasman hakeminin yönettiği maç tarihlerinde ve yakın tarihlerinde haklarında yasadışı bahis ve suçlarından soruşturma başlatılan kartçı/yerleştirmeci diye tabir edilen şüphelilerden 4 hakeme 1.300.000 TL para girişi olduğu tespit edildi.

HAKEMLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca 2020 – 2025 yılları arasında ise toplam 85.919.678,89 TL işlem hacimlerinin olduğunun tespit edilmesi üzerine 4 hakem hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Yasadışı bahis ve kara para operasyonu! Milyarca TL'lik para hareketi: Aralarında hakemler de var

MİLYONLARCA TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında; Mersin merkezli 9 ilde 4 hakeminde bulunduğu toplamda 36 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralar ile taşınır taşınmaz mallarına ve aramada ele geçirilen 630.000 dolar, 1.441.000 Euro , 5.183.000 TL para, 5 kg altın, 200 kg gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konuldu.

ETİKETLER
#Kripto Para
#kara para aklama
#yasa dışı bahis
#Hakem Skandalı
#Hawala
#Gündem
