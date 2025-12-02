Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası yaşananlar!

Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği dev derbi 1-1 sona erdi. Mücadele saha içinde ve tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle gündeme oturdu.

KAZIMCAN'IN GÖZÜNE ÇAKMAK ATAN TARAFTAR YAKALANDI

Derbide Galatasaray'ın gölünden sonraki sevinç sırasında sarı kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ın gözüne çakmak fırlatan M.G. adlı sarı lacivertli taraftar, polis tarafından gözaltına alındı.

DERBİDE 46 SEYİRCİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Hakem hatalarının öne çıktığı maçta, tribünlerden sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan toplam 43 seyirci hakkında adli işlem yapıldı. Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş'a çakmak fırlatarak gözünden yaralanmasına neden olan M.G. de dahil 3 Fenerbahçe taraftarının gözaltına alındığı öğrenildi.

GALATASARAY YÖNETİMİ TFF İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüştükten sonra basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadan Riva'dan ayrıldı.