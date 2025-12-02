Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Riva'ya geldi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un yönetimiyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya geldi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 15:22

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, gerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekse müsabakanın ardından İkinci Başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarıyla mücadelenin hakemi Yasin Kol'un yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Riva'ya geldi!

DURSUN ÖZBEK VE ABDULLAH KAVUKÇU RİVA'DA

Bugün de Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'nin Riva tesislerine giderek Türkiye Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Riva'ya geldi!

Başkan Özbek ile Kavukcu, saat 15.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giriş yaptı.

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı
