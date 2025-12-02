Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

Süper Lig'in 14. haftasında liderlik koltuğunu doğrudan etkileyen karşılaşmada Galatasaray ile Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GÖZLER TEKRAR LOOKMAN'DA

Sarı kırmızılılarda ön bölgede yaşanan eksiklikler dikkatlerden kaçmazken, Cimbom'un Ademola Lookman transferi için görüşmelerini sürdürürken bir detay ortaya çıktı.

İLK RESMİ ADIM

Ademola Lookman'ı bir süredir radarında tutan Cimbom, Nijeryalı futbolcu için ilk resmi adımını attı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, bu transfer için yüksek maaşlı teklifte bulundu.

ATALANTA GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Haberin detayında Atalanta'nın, Lookman'ın takımda kalması için tüm şartları da zorladığına yer verildi. Sarı kırmızılıların bu teklifinin Lookman'ın Atalanta'da aldığı maaşın üzerinde olduğu iddia edildi.

LOOKMAN BU SEZON NE YAPTI?

2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 13 maçta 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.