Spor
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman transferi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı
'in 14. haftasında liderlik koltuğunu doğrudan etkileyen karşılaşmada ile , Kadıköy'de oynadığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

GÖZLER TEKRAR LOOKMAN'DA

Sarı kırmızılılarda ön bölgede yaşanan eksiklikler dikkatlerden kaçmazken, Cimbom'un Ademola Lookman transferi için görüşmelerini sürdürürken bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

İLK RESMİ ADIM

Ademola Lookman'ı bir süredir radarında tutan Cimbom, Nijeryalı futbolcu için ilk resmi adımını attı.

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Matteo Moretto'nun haberine göre Galatasaray, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, bu için yüksek maaşlı teklifte bulundu.

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

ATALANTA GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Haberin detayında 'nın, Lookman'ın takımda kalması için tüm şartları da zorladığına yer verildi. Sarı kırmızılıların bu teklifinin Lookman'ın Atalanta'da aldığı maaşın üzerinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da derbi sonrası hedef Lookman! İlk resmi adım atıldı

LOOKMAN BU SEZON NE YAPTI?

2027 yılına kadar Atalanta ile sözleşmesi olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 13 maçta 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

