Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Biletlerin kaç TL olduğu gündemde

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında Galatasaray ile Samsunspor RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın bilet fiyatları da gündem oldu.

Haber Merkezi
02.12.2025
02.12.2025
'de derbi haftasının ardından 15. hafta maçları başlıyor. Karşılaşamlar kapsamında 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00'de ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor. Samsunspor ise tekrardan ilk 4'e girme hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Samsunspor maç biletlerinin 3 Aralık 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak genel olarak karşılaşma biletlerini Galatasaray, 2-3 gün önceden satışa çıkartıyor.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, NE KADAR?

Galatasaray - Samsunspor maçının henüz bilet satış duyurusu yapılmadığı için bilet fiyatları belli olmadı. Duyurunun yapılmasının ardından bilet fiyatları da netlik kazanacak.

Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında bir önceki evinde oynadığı Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • Premium: 27.500 TL
  • Delux: 25.000 TL
  • Lux: 22.500 TL
  • Classic: 20.000 TL
  • Kategori 1: 15.000 TL
  • Kategori 2: 13.500 TL
  • Kategori 3: 12.500 TL
  • Kategori 4: 11.500 TL
  • Kategori 5: 10.000 TL
  • Kategori 6: 8.500 TL
  • Kategori 7: 7.500 TL
  • Kategori 8: 5.000 TL
  • Kategori 9: 4.000 TL
  • Kategori 10: 1.750 TL
  • Kategori 11: 1.750 TL
  • Misafir: 1.500 TL
