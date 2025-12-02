Galatasaray Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Biletlerin kaç TL olduğu gündemde

Süper Lig'de derbi haftasının ardından 15. hafta maçları başlıyor. Karşılaşamlar kapsamında 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00'de Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor. Samsunspor ise tekrardan ilk 4'e girme hedefiyle sahaya çıkacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Samsunspor maç biletlerinin 3 Aralık 2025 Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak genel olarak karşılaşma biletlerini Galatasaray, 2-3 gün önceden satışa çıkartıyor.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL, NE KADAR?

Galatasaray - Samsunspor maçının henüz bilet satış duyurusu yapılmadığı için bilet fiyatları belli olmadı. Duyurunun yapılmasının ardından bilet fiyatları da netlik kazanacak.

Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında bir önceki evinde oynadığı Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: